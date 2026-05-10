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母親節不只是康乃馨 社福團體籲看見照顧者重擔

中央社／ 台北10日電

今天是母親節，社福團體呼籲，在這個充滿感謝的日子，也希望看見照顧者的處境，有媽媽透過早療幫助孩子成長，還有高齡婦人長年扛起重擔照護親人，盼大眾轉化關懷為實際行動。

創世基金會近日透過新聞稿指出，在服務個案中，有6成以上照顧者為女性，家庭照顧者壓力調查中更發現，2成5照顧者同時須照顧年幼子女或家中有2名以上需長期照顧者，其中近5成照顧者須定期服藥或有健康問題，即使身體出現慢性疼痛、睡眠不足，或承受沉重情緒壓力。

在母職即照顧的期待下，多數婦女往往忽視健康或選擇將自己的需求默默放下，只因盡那份想把家顧好的信念。71歲的高奶奶是長年獨自承擔家庭重擔的母親，兒子在20多年前因車禍成為植物人，自此她一肩扛起所有照護責任，從翻身、拍背，到每天灌食與清潔，日復一日守在病榻前。

她逐漸不堪負荷，最終將兒子安置於創世基金會文山分院，期盼他能獲得更專業及妥善的照護。未料，原本開計程車分擔家計的丈夫，先後診斷出淋巴腺癌、大腸癌與糖尿病，病情持續惡化，更因腦栓塞中風臥床不起。

高奶奶再次面對沉重照護壓力心力交瘁，幸好創世基金會提供到宅服務，提供到宅原床泡澡及護理指導，讓她喘息休息。

創世基金會表示，持續推動安養與到宅服務，提供家屬支持與喘息時間，邀請社會大眾每月新台幣1200元助到植物人宅服務，讓身兼照顧者的媽媽們喘口氣。

還有一群在無數次早療或復健治療間疲於奔命，犧牲工作、放棄休息的母親，陷在永無止盡的照顧馬拉松。6歲的阿賢（化名）是自閉兒，沒有口語能力，無法和外人接觸互動，固著行為強烈，每件事情都要照他內心順序進行，環境只要稍有變動和刺激，就可能引發阿賢強烈情緒反彈。

旋轉的風扇、聲光玩具與滑行的遙控車，都會讓阿賢感到恐懼不安，情緒潰堤，媽媽感到非常疲累與無奈。阿賢2歲時進入第一社福附設愛智發展中心，教保員能接住阿賢的情緒、引導學習生活自理，在語言治療師的協助下，為阿賢製作專屬的溝通冊，幫助阿賢更清楚地說出感受。

漸漸地，阿賢開始可以接受開電扇等些微的變動，回家後可以把鞋子放進鞋櫃擺好，情緒越來越穩定，生活自理的能力也逐漸提升。阿賢媽媽表示，早療讓母子更靠近，慢慢看到孩子一點一滴的成長，雖然只是緩慢的進步，卻是媽媽難以言喻的感動與鼓勵。

第一社會福利基金會表示，全台設有12個心智障礙服務機構，結合社區家庭服務，每年支撐上萬個心智障礙家庭。面對逐年增加人力成本與高齡化照護需求，每年服務經費缺口已高達5000萬元，盼大眾轉化關懷為實際行動，每筆捐款都是支持專業服務不中斷的關鍵力量。

母親節 創世基金會

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