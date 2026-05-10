台北大師星秀音樂節 名家葛拉夫指揮交響音樂會

2026台北大師星秀音樂節邁入第8年，持續培養具備國際競爭力的新世代音樂家，8月1日起將展開集訓後音樂會，由名家葛拉夫（HansGraf）指揮，將教學轉化為真實舞台經驗。

根據台北大師星秀音樂節（TMAF）發出的新聞資料，今年入選學員人數共74人，台灣學子占超過1/3，比例仍高。今年學員素質令教師群讚賞不已，其中不乏來自美國包括茱莉亞音樂學院、曼哈頓音樂學院等名校學生，台灣則有北藝大音樂系等學生脫穎而出入選。

今年師資包括TMAF藝術總監詹曉昀、現任新加坡交響樂團音樂總監葛拉夫、美國國家交響樂團首席巴爾-約瑟夫（Nurit Bar-Josef）、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席貝儂（Emily Beynon）、聖路易交響樂團雙簧管首席德克斯（Jelena Dirks）等。

其他還有首爾大學音樂系小提琴教授白珠暎（Ju-Young Baek）、東京桐朋音樂學院與曼哈頓音樂學院小提琴教授原田幸一郎（Koichiro Harada）以及日內瓦大學與格拉茲藝術大學中提琴教授卡姆（Ori Kam）等。

「大師星秀音樂節交響音樂會」將由葛拉夫指揮台北大師星秀音樂節管弦樂團，演出曲目包括華格納的「飛行的荷蘭人」序曲、德布西的「海」以及柯薩科夫的「天方夜譚」交響組曲，由詹曉昀擔任小提琴獨奏，展現多變音色。

2026台北大師星秀音樂節系列音樂會「2026 TMAF星秀室內樂音樂會」8月1日在國家兩廳院演奏廳舉行2場；「2026 TMAF大師巨星音樂會」8月5日在國家音樂廳演出；「2026 大師星秀音樂節交響音樂會」8月7日到9日分別在台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心音樂廳以及國家音樂廳登場。