快訊

200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

川習會前間諜戰升溫！紐時：陸開32萬元收買美國會助理 反遭識破錄音

為何喝完咖啡反而更想睡？營養師曝背後4大疲勞警訊

聽新聞
0:00 / 0:00

台北大師星秀音樂節 名家葛拉夫指揮交響音樂會

中央社／ 台北10日電

2026台北大師星秀音樂節邁入第8年，持續培養具備國際競爭力的新世代音樂家，8月1日起將展開集訓後音樂會，由名家葛拉夫（HansGraf）指揮，將教學轉化為真實舞台經驗。

根據台北大師星秀音樂節（TMAF）發出的新聞資料，今年入選學員人數共74人，台灣學子占超過1/3，比例仍高。今年學員素質令教師群讚賞不已，其中不乏來自美國包括茱莉亞音樂學院、曼哈頓音樂學院等名校學生，台灣則有北藝大音樂系等學生脫穎而出入選。

今年師資包括TMAF藝術總監詹曉昀、現任新加坡交響樂團音樂總監葛拉夫、美國國家交響樂團首席巴爾-約瑟夫（Nurit Bar-Josef）、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席貝儂（Emily Beynon）、聖路易交響樂團雙簧管首席德克斯（Jelena Dirks）等。

其他還有首爾大學音樂系小提琴教授白珠暎（Ju-Young Baek）、東京桐朋音樂學院與曼哈頓音樂學院小提琴教授原田幸一郎（Koichiro Harada）以及日內瓦大學與格拉茲藝術大學中提琴教授卡姆（Ori Kam）等。

「大師星秀音樂節交響音樂會」將由葛拉夫指揮台北大師星秀音樂節管弦樂團，演出曲目包括華格納的「飛行的荷蘭人」序曲、德布西的「海」以及柯薩科夫的「天方夜譚」交響組曲，由詹曉昀擔任小提琴獨奏，展現多變音色。

2026台北大師星秀音樂節系列音樂會「2026 TMAF星秀室內樂音樂會」8月1日在國家兩廳院演奏廳舉行2場；「2026 TMAF大師巨星音樂會」8月5日在國家音樂廳演出；「2026 大師星秀音樂節交響音樂會」8月7日到9日分別在台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心音樂廳以及國家音樂廳登場。

台北

延伸閱讀

阿努詩卡‧香卡：人生樂章 香港首演

MUZIKids兒童古典音樂節9月登場 寶寶音樂會成焦點

許舒堯推出4年計畫 推廣巴赫大鍵琴協奏曲

2026 MUZIKids兒童古典節9月中秋連假登場 打造親子們的音樂永續遊樂園！

相關新聞

年輕非本錢！24歲女「血糖高到測不到」終身洗腎 護理師示警：別再硬撐

加護病房護理師林婷昨日在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」分享，一名24歲女子因長期熬夜、天天吃宵夜與大量攝取含糖飲料，最終引發嚴重糖尿病酸中毒，甚至得面臨終身洗腎，引發網友震驚。

最美自強號升級！充電孔移出座位底下 旅客狂讚：不用跪著找插座

台鐵EMU3000型「新自強號」自上路以來，被不少旅客稱讚外型新穎，卻也因座椅太硬、充電插座位置不佳等問題頻頻挨轟。其中最讓乘客崩潰的，就是插座設置在座位下方，每次想充電都得低頭彎腰摸索，甚至被戲稱像在「跪著找插座」。近日則有網友發現，部分列車座椅已悄悄升級，引發討論。

出國行李4情況最容易被開箱檢查 美國還會留1張神秘紙條

不少民眾出國旅遊時，曾遇過託運行李內容物位置改變，甚至返家後發現行李箱疑似被打開，第一時間往往懷疑是航空公司動了手腳。地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日就在臉書發文解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢或海關依法檢查所致。

台62線開隧道接高架橋延伸至萬里 金山人苦等中 公路局：一步一步來

台62線萬瑞快速道路將從基隆瑪陵山區延伸至新北市萬里，解決基金公路塞車問題。新北金山民眾盼再延伸到金山，公路局今天表示，延伸萬里通車後的效益，應可外溢到金山段，效益值提高後，工程評估會更具可行性。

一覺醒來脖子轉不動？ 中醫：「落枕」急救3招 這動作恐致二度傷害

早上起床，發現脖子卡卡轉不動，主要是睡眠姿勢不好與使用不適合的枕頭，造成「落枕」。中醫師陳威震表示，這種頸部疼痛屬於急性頸椎關節周圍炎，是針傷科門診最常見的急症之一，除了睡姿不良或長期頸部勞損，夏天吹電風扇睡覺，也會讓頸部受寒導致肌肉痙攣，活動度受限。

200億打造郵政A7園區屢出包 工會痛批：交通部還在狀況外？

中華郵政斥資逾200億元打造A7物流園區卻數度發生郵件延遲投遞情形，5月4日正式營運後再爆出，許多包裹與掛號郵件無法於時效內完成投遞。中華郵政產業工會指出，從試營運出包至迄今已有1個月，主管機關交通部卻一聲不吭，「是還在狀況外？」另強調若公司強迫員工加班、違法超時等，經確認屬實，將報請勞工局進行勞檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。