輪機長維修配電盤「墜梯身亡」 運安會：缺乏防墜措施

我國籍「詠勝2號」漁船去年11月5日於香港外海作業，輪機長於機艙樓梯間維修配電盤時，疑因踩踏不穩自樓梯墜落，送醫仍宣告不治。運安會發布調查報告指出，事故主因未進行維修風險評估，且現場缺乏防墜措施。

去年一艘國籍漁船詠勝2號，船上載有16名人員，包含本國籍船長與輪機長各1名，及外籍船員14名，於香港錨地東南方約57浬處，輪機長與1名船員於機艙樓梯間維修配電盤時，輪機長從樓梯跌落受傷昏迷，現場人員立即施予急救，再經香港救援直升機送醫，送醫後仍不治死亡。

運安會調查發現，輪機長在維修前未進行作業風險評估，明知作業地點位於具有墜落風險的樓梯間，卻未設置任何防墜落防護設施，施工時更以一腳踩在樓梯踏面、另一腳踩在牆面凹槽的方式維修，過程中右腳滑動失去支撐，墜落至樓梯底部。

運安會研判，輪機長墜落過程中疑似撞擊樓梯，導致頭部出血並陷入昏迷，現場人員雖立即急救，並由香港救援直升機後送醫院搶救，但仍因傷重不治。

運安會另也得知，船東在得知輪機長跌倒昏迷後，雖第一時間向漁業署通報，但當日上午確認輪機長死亡後，並未更新通報資訊，未完整履行漁船事故通報義務。

針對改善措施，運安會建議船隻所屬的「和玖漁業有限公司」，應強化船隊維修作業程序與安全宣導，確保船員進行設備維修時提供必要的防墜落防護設施，以保障作業安全。

運安會也建議農業部漁業署，強化國籍漁船海難事故通報機制，像是建立事故初報、續報流程，並加強宣導漁船所有人應通報事項；同時也應強化船員在職專業訓練，增加高空作業安全課程，以降低類似事故再度發生。

「詠」船船長模擬事故發生經過的示意圖。圖／運安會提供