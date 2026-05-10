慈濟60年 台中慈濟醫院千人醫病同浴佛

每年五月第二個周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦浴佛典禮，現場醫護、慈濟志工、住院病人及社區民眾逾一千五百人，透過視訊與花蓮靜思堂同步連線，為身心受苦的病人與辛勞的醫護人員注入安定力量，祈願社會祥和、天下無災。

今天浴佛第一院區主場儀式，體恤無法下床的重症病人與長輩一起祈福，工作人員主場結束，立刻前往第二院區，推著「行動浴佛車」穿梭護理之家與心蓮病房，讓病人也能在病榻前感受零距離的溫暖與祝福。

朱姓女子已氣切，無法開口，仍透過虔誠禮佛傳遞內心安定；七旬的林姓女子因跌倒手術住院，雖行動不便仍把握機會參與；擔任慈濟志工20年的張姓女子剛接受肺部手術，過去以志工身分引導他人浴佛，今年以病人身份參與，她坦言生病初期內心也會惶恐，但透過浴佛洗滌，讓自己找回內心的安定。

台中慈濟醫院副院長邱國樑表示，適逢慈濟基金會創立60周年及台中慈濟醫院即將邁入啟業20周年。他說醫療志業始終秉持證嚴上人60年前翻轉「因病而貧」惡性循環的初心，致力於為病人「拔苦予樂」。專業治療外，醫院更希望透過浴佛儀式賦予病人深層的心靈力量，心理安定感能加速病人康復。

每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供

每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供