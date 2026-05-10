快訊

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

針孔偷拍延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

聽新聞
0:00 / 0:00

慈濟60年 台中慈濟醫院千人醫病同浴佛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供
每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供

每年五月第二個周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦浴佛典禮，現場醫護、慈濟志工、住院病人及社區民眾逾一千五百人，透過視訊與花蓮靜思堂同步連線，為身心受苦的病人與辛勞的醫護人員注入安定力量，祈願社會祥和、天下無災。

今天浴佛第一院區主場儀式，體恤無法下床的重症病人與長輩一起祈福，工作人員主場結束，立刻前往第二院區，推著「行動浴佛車」穿梭護理之家與心蓮病房，讓病人也能在病榻前感受零距離的溫暖與祝福。

朱姓女子已氣切，無法開口，仍透過虔誠禮佛傳遞內心安定；七旬的林姓女子因跌倒手術住院，雖行動不便仍把握機會參與；擔任慈濟志工20年的張姓女子剛接受肺部手術，過去以志工身分引導他人浴佛，今年以病人身份參與，她坦言生病初期內心也會惶恐，但透過浴佛洗滌，讓自己找回內心的安定。

台中慈濟醫院副院長邱國樑表示，適逢慈濟基金會創立60周年及台中慈濟醫院即將邁入啟業20周年。他說醫療志業始終秉持證嚴上人60年前翻轉「因病而貧」惡性循環的初心，致力於為病人「拔苦予樂」。專業治療外，醫院更希望透過浴佛儀式賦予病人深層的心靈力量，心理安定感能加速病人康復。

每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供
每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供

每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供
每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供

每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供
每年五月第二周日是佛誕日、母親節與全球慈濟日三節合一。今年正值慈濟創立一甲子，台中慈濟醫院今天舉辦盛大浴佛典禮。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 花蓮

延伸閱讀

衛福部稱護病比延後2年實施 六大醫院工會批執政黨卸責、背棄總統承諾

《「我是有錢人」迷思796》實支型醫療險對於癌症治療上的給付，真的幫助不大！

「樂活」才會善終…讓病人的生命有意義 蔡兆勳：須充分給予愛與關懷

母親節前夕 澎湖縣長參選人送康乃馨表祝福

相關新聞

防科技執法誤判 彰試辦AI辨識避讓救護車

民眾避讓救護車等執行緊急任務車輛卻遭科技執法取締，彰化縣近三年有六十八件提出申訴，其中五十六件成功撤銷。縣警局今年編列八十萬預算導入ＡＩ影像辨識系統，主動過濾避免誤開單，並選定救護車出入頻繁的部立彰化醫院附近路口試辦。

彰化縣標售20筆重劃農地 最小不到4坪、4萬可入手

彰化縣政府公告辦理今年第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，本次共計標售20筆農地，分布於芳苑、埔鹽及福興等7個鄉鎮，由於重劃後的土地具備臨路便利、灌排完善及產權清楚等優勢，對於想投入農業經營、擴大耕作規模，或嚮往農耕生活的退休族來說，都是可以考慮的進場機會。

跨越342年 台中萬和宮「三獻禮」慶賀媽祖聖壽誕

今天是媽祖聖誕，有342年歷史的台中市南屯萬和宮今依循古禮舉行三獻禮祭典，觀禮貴賓雲集，參香人潮擠滿廟內廟外，莊嚴殊勝， 熱鬧無比。萬和宮透過臉書同步直播三獻禮盛況，讓未能到場的信眾分享，共沐神恩，頗受好評。

34道滑梯玩到瘋！台中谷溜遊戲場爆紅千人擠爆鰲峰山

台中市清水區鰲峰山公園全新打造的「谷溜遊戲場」於5月7日正式啟用，以設置34道溜滑梯成為「全國最多溜滑梯」特色遊戲場。啟用後首個週末即湧入大量人潮，建設局統計，午後3時現場人數突破千人，熱度持續至傍晚近5時，親子族群反應熱烈。

蕭美琴與彰化家扶新住民自強媽媽共度母親節 送加菜金溫暖人心

彰化家扶中心今舉辦新住民自強媽媽與自立媽媽的母親節感恩活動，10名媽媽各提供一道家鄉菜，副總統蕭美琴出席並共餐；她說，媽媽們介紹時都提到那是自己媽媽做過的菜，是成長當中溫暖和熟悉的味道，今與受扶助孩子分享，代表世代傳承。

媽祖誕辰日北斗奠安宮發布重訊 奠安宮古廟搬回動工日確定了

今天農曆3月23日是媽祖生日，彰化縣北斗奠安宮除了向媽祖祝壽，同時發布好消息，位在停車場的媽祖文化園區已完成變更地目，今年9月12日將舉行迎回流落在外36年的北斗奠安宮古廟動工典禮，但原件組裝需時間，最快3年後重現風華。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。