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母親節買康乃馨 環境部籲自備環保袋延伸愛到環境

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
循環署表示，節慶期間往往是一次性塑膠使用量上升的高峰，「自備、重複、少用」是最直接可行的減量方式。記者李柏澔／攝影
循環署表示，節慶期間往往是一次性塑膠使用量上升的高峰，「自備、重複、少用」是最直接可行的減量方式。記者李柏澔／攝影

今天是一年一度的母親節，當民眾忙著選購康乃馨與禮品、穿梭市場與花市之際，也可能造成一次性塑膠袋的浪費。環境部資源循環署表示，在節慶採買增加的同時，不妨記得出門自備購物袋，讓送禮的溫度，也延伸到對環境的體貼。

循環署表示，節慶期間往往是一次性塑膠使用量上升的高峰，「自備、重複、少用」是最直接可行的減量方式。為讓民眾更容易落實，推動「袋袋箱傳」二手袋循環機制，鼓勵將家中乾淨、可重複使用的購物袋重新帶回生活中，透過募集、整理與再利用，讓原本閒置的袋子再次發揮價值，減少對新塑膠袋的依賴。

循環署指出，相關循環模式已於部分市場逐步建立。以建國假日花市為示範場域之一，透過攤商配合與現場宣導，提供二手袋、設置循環箱並推動不塑購物，逐步營造減塑消費環境。

環境部統計顯示，不塑購物比例已由推動前約1.5%提升至10%以上，近1個月二手袋使用量達1.2萬個，顯示在便利可及的條件下，重複使用已逐漸成為民眾可實踐的選項。

為進一步提升參與誘因，循環署於母親節檔期推出二手袋募集活動，今天上午10時至下午4時，民眾於建國假日花市至第6區活動攤位捐贈20個乾淨且可使用的二手袋，即可兌換康乃馨或小盆栽，每日限量150份，鼓勵民眾將家中閒置袋子轉化為實際可用的循環資源。

母親節 環境部

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