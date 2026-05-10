梅雨滯留鋒面周二報到下三天 周三周四中部以北雨勢大周五換中南部

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今明兩天東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島會有一些迎風面降雨，今天大台北及基隆北海岸仍有零星降雨，但跟昨天、前天相比雨勢已趨緩。周二到周五受滯留鋒面影響，全台天氣不穩定，降雨機率高。周三及周四是未來一周天氣最不穩定的兩天，中部以北雨勢較大；周五降雨範圍從中北以北轉到中南部。

曾昭誠指出，今中南部雲量減少，白天氣溫明顯回升。台灣受偏東風影響，雨量較少，可以維持到周一晚間。目前從台灣東方海面上一直延伸到華南地區有一個比較長的雲帶，是未來會影響台灣的滯留鋒面，周二起只要滯留鋒面移到台灣附近，全台天氣不穩定，降雨機率比較高。

曾昭誠說，特是周三及周四滯留鋒面在台灣上空附近徘徊，是未來一周天氣最不穩定的兩天，尤其是中部以北，下雨時間長、範圍廣，雨勢也較大。周五起雨勢漸趨緩，但降雨範圍從中北以北轉到中南部。周六轉偏東風環境，滯留鋒面也開始遠離台灣，周六及下周日天氣恢復穩定。

未來降雨趨勢，曾昭誠指出，今明兩天東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島會有一些迎風面降雨，各地山區仍有午後雷陣雨。周二受滯留鋒面影響，各地都有下雨機會，中部以北轉雨；周三及周四持續受滯留鋒面影響，雨勢明顯，中部以北較大雨勢；周五仍受滯留鋒面影響，但移動到中南部，因此中南部多雨。

溫度方面，曾昭誠說，今明兩天各地白天高溫近30度，南部近山區恐逾33度。周二到周五受滯留鋒面影響，雲量多加上下雨，北部及宜蘭高溫降到25度上下，中南部白天如果沒有下雨，仍有30度高溫；各地清晨低溫約20-23度，感受偏涼。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供