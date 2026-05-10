快訊

星期人物／死囚翻身 伊朗地下金融帝王回歸 對抗美制裁

NBA／又是下半場被逆轉！湖人主場慘輸23分 雷霆3連勝聽牌

針孔偷拍延燒 台南擴大稽查驚見連鎖醫美天花板有異 診所：病人同意

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨滯留鋒面周二報到下三天 周三周四中部以北雨勢大周五換中南部

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
梅雨滯留鋒面周二報到全台下三天。聯合報系資料照
梅雨滯留鋒面周二報到全台下三天。聯合報系資料照

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今明兩天東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島會有一些迎風面降雨，今天大台北及基隆北海岸仍有零星降雨，但跟昨天、前天相比雨勢已趨緩。周二到周五受滯留鋒面影響，全台天氣不穩定，降雨機率高。周三及周四是未來一周天氣最不穩定的兩天，中部以北雨勢較大；周五降雨範圍從中北以北轉到中南部。

曾昭誠指出，今中南部雲量減少，白天氣溫明顯回升。台灣受偏東風影響，雨量較少，可以維持到周一晚間。目前從台灣東方海面上一直延伸到華南地區有一個比較長的雲帶，是未來會影響台灣的滯留鋒面，周二起只要滯留鋒面移到台灣附近，全台天氣不穩定，降雨機率比較高。

曾昭誠說，特是周三及周四滯留鋒面在台灣上空附近徘徊，是未來一周天氣最不穩定的兩天，尤其是中部以北，下雨時間長、範圍廣，雨勢也較大。周五起雨勢漸趨緩，但降雨範圍從中北以北轉到中南部。周六轉偏東風環境，滯留鋒面也開始遠離台灣，周六及下周日天氣恢復穩定。

未來降雨趨勢，曾昭誠指出，今明兩天東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島會有一些迎風面降雨，各地山區仍有午後雷陣雨。周二受滯留鋒面影響，各地都有下雨機會，中部以北轉雨；周三及周四持續受滯留鋒面影響，雨勢明顯，中部以北較大雨勢；周五仍受滯留鋒面影響，但移動到中南部，因此中南部多雨。

溫度方面，曾昭誠說，今明兩天各地白天高溫近30度，南部近山區恐逾33度。周二到周五受滯留鋒面影響，雲量多加上下雨，北部及宜蘭高溫降到25度上下，中南部白天如果沒有下雨，仍有30度高溫；各地清晨低溫約20-23度，感受偏涼。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 基隆

延伸閱讀

周二起鋒面+華南雲雨區東移 雨下三天

東北季風影響到明晨 母親節氣溫回升北部零星雨 下周三又變天

周二起梅雨季第三波鋒面影響 到周末防強對流降雨

南高屏防高溫 吳德榮：12日起再有鋒面接近

相關新聞

出國行李4情況最容易被開箱檢查 美國還會留1張神秘紙條

不少民眾出國旅遊時，曾遇過託運行李內容物位置改變，甚至返家後發現行李箱疑似被打開，第一時間往往懷疑是航空公司動了手腳。地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日就在臉書發文解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢或海關依法檢查所致。

輪機長維修配電盤「墜梯身亡」 運安會：缺乏防墜措施

我國籍「詠勝2號」漁船去年11月5日於香港外海作業，輪機長於機艙樓梯間維修配電盤時，疑因踩踏不穩自樓梯墜落，送醫仍宣告不治。運安會發布調查報告指出，事故主因未進行維修風險評估，且現場缺乏防墜措施。

母親節買康乃馨 環境部籲自備環保袋延伸愛到環境

今天是一年一度的母親節，當民眾忙著選購康乃馨與禮品、穿梭市場與花市之際，也可能造成一次性塑膠袋的浪費。環境部資源循環署表示，在節慶採買增加的同時，不妨記得出門自備購物袋，讓送禮的溫度，也延伸到對環境的體貼。

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

健檢前喝雞湯、熬夜、狂運動都可能讓數值失真，腎臟科醫師洪永祥說，很多人健檢發現eGFR（腎絲球過濾率）紅字，看到數值突然下降就以為腎臟快壞掉，甚至擔心洗腎。但eGFR其實是透過血液中的「肌酸酐」（Creatinine）推算而來，只要影響肌酸酐濃度的因素出現，就可能造成「假性腎功能下降」。

上班工作晚上捨不得睡「報復性熬夜」增猝死風險 7大過勞症狀不可不知

許多人認為，睡夢中猝死原因可能與「長期熬夜、睡眠不足與過勞」有關。對此，睿鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，從中醫角度來看，睡眠並不只是休息，而是人體「氣血歸藏、陰陽修復」的重要時間。若長期睡太少、精神壓力大、作息失衡，身體確實可能逐漸走向「虛耗失衡」的狀態，最後成為猝死的高危險族群。

梅雨滯留鋒面周二報到下三天 周三周四中部以北雨勢大周五換中南部

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今明兩天東北季風減弱，轉偏東風，東半部、恆春半島會有一些迎風面降雨，今天大台北及基隆北海岸仍有零星降雨，但跟昨天、前天相比雨勢已趨緩。周二到周五受滯留鋒面影響，全台天氣不穩定，降雨機率高。周三及周四是未來一周天氣最不穩定的兩天，中部以北雨勢較大；周五降雨範圍從中北以北轉到中南部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。