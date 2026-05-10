62歲男換肝3個月後 能隨媽祖遶境1天

1名62歲男性接受肝臟移植1年9個月說，他術後一度雙腳無力、連站立都困難，但3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天。台中榮總移植醫學委員會今指出，全台仍有約936人等待肝移植，隨著台灣進入超高齡社會，等待移植者年齡更高、共病更複雜，移植評估與術後照護的複雜度將提升。

患者昨天參加台中榮總「『肝』謝有你，移植新生相聚會」分享以上經驗。他是B型肝炎帶原者，長期規律追蹤20年，未料病程持續惡化，歷經纖維化、肝硬化、肝癌，陸續接受無線射頻燒灼治療及經動脈化學栓塞治療，腫瘤仍反覆復發。他形容，「治療、復發、再治療、再復發，是一種對未知的恐懼」當醫療團隊建議移植時曾一度婉拒，後來在妻子不斷鼓勵下重拾勇氣。患者前年3月通過移植審查、8月完成手術。他感謝醫療團隊一路陪伴，讓他知道並非孤軍奮戰，也勉勵等待中的病友只要不放棄，希望就有機會來敲門。

台中榮總移植外科主任羅少喬說，這名患者的成功移植，是醫療團隊、病友和家屬共同努力的成果。手術時，捐贈者肝臟較患者原有肝臟大出1/3，醫療團隊移植前先進行「減容整形」，依利先生狀況調整肝臟大小及血管、膽道重建方式。最關鍵處是縮短缺血時間，時間控制越精準，越能降低缺血再灌流傷害、血管栓塞及膽道狹窄等風險，進而提升移植成功率。

他說，手術成功只是起點，移植後還面臨併發症預防和治療、生活型態調整、飲食管理、感染預防及規律用藥等多項長期追蹤的挑戰。病友會正是希望透過面對面交流，協助病友提升自我照護能力，並鼓勵等候移植者不要放棄治療機會。

羅少喬說，衛福部統計，肝癌與肝炎分列2024年國人十大癌症死因第二名及十大死因第三名，末期肝病威脅不容小覷，肝臟移植是患者的重要治療選擇。值得警惕的是，全國性研究發現肝癌病人平均年齡已由2013年的65.54歲升至2021年的67.92歲，老化趨勢明顯。受贈者年齡愈高，合併代謝與心血管疾病的比例也愈高，移植評估及照護將須更周延。