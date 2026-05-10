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出國行李4情況最容易被開箱檢查 美國還會留1張神秘紙條

聯合新聞網／ 綜合報導
地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日就在臉書發文解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢或海關依法檢查所致。 示意圖／ingimage
地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日就在臉書發文解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢或海關依法檢查所致。 示意圖／ingimage

不少民眾出國旅遊時，曾遇過託運行李內容物位置改變，甚至返家後發現行李箱疑似被打開，第一時間往往懷疑是航空公司動了手腳。地勤部落客「克米&莉雅 x Fun飛之旅」近日就在臉書發文解釋，其實航空公司並不能隨意打開旅客行李，多數情況都是安檢海關依法檢查所致。

粉專指出，旅客常把「安檢」與「海關」搞混，但兩者其實分屬不同單位。以台灣為例，安檢主要由航空警察局負責，重點在飛安與危險物品檢查；海關則負責入境與違禁品管理，例如肉類、蔬果、現金與高價商品等，因此旅客行李若遭開箱，通常都與安全或法規有關。

而粉專也整理出幾種最常見的「行李疑似被翻」原因

一、X光影像太模糊

若行李內物品太密集、重疊，或材質特殊，X光畫面可能難以辨識，安檢人員就會進一步開箱確認。

二、物品外型太像違禁品

有些看似普通的用品，在掃描畫面中卻可能相當可疑，例如金屬工具、特殊造型用品或運動用空氣槍，都可能被要求檢查。

三、電池類產品最容易中招

行動電源、備用鋰電池、手持風扇與電蚊拍等產品，都不能放進託運行李。若違規託運，被查獲後可能直接取出甚至銷毀。

四、海關抽查或違規申報

若涉及肉類、蔬果、超額現金或未申報高價品等，海關有權直接開箱。部分國家甚至不需提前通知旅客，美國TSA檢查後則常會留下一張通知紙條。

五、其實只是行李內物品位移

粉專也表示，有時候只是因為行李內東西太少，在輸送、裝卸或飛行過程中移位，才讓旅客誤以為被翻動。若擔心爭議，建議出發前可先拍照留存。

最後粉專也強調，第一線人員不會因好奇隨意翻找旅客行李，多數檢查都是基於飛安與法規考量，「如果真的有危險物品被帶上飛機，後果遠比行李被翻嚴重很多。」

行李被開箱5點整理包

一、X光看不清楚：物品太密集容易被開箱確認

二、特殊造型用品：可能被誤判成危險物品

三、電池最常違規：行動電源一定要隨身帶

四、海關依法抽查：肉類、現金、高價品都可能被查

五、不一定真的被翻：有時只是運送過程位移

行李 地勤 海關 安檢

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