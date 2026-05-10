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輪機長維修配電盤墜梯亡 運安會：未設防墜措施

中央社／ 台北10日電

國籍漁船詠勝2號的輪機長去年在機艙樓梯間維修配電盤時，從樓梯跌落受傷昏迷，送醫仍不治。運安會日前公布調查報告表示，現場未設置防墜落防護設施，導致輪機長墜落。

114年一艘國籍漁船詠勝2號，船上載有16名人員（包括本國籍船長與輪機長各1名，及外籍船員14名），於香港錨地東南方約57浬處，輪機長與1名船員於機艙樓梯間維修配電盤時，輪機長從樓梯跌落受傷昏迷，現場人員立即施予急救，再經香港救援直升機送醫，送醫後仍不治死亡。

國家運輸安全調查委員會指出，根據調查結果，輪機長未進行維修作業風險評估，即於具墜落風險樓梯間執行配電盤維修，且未設置防墜落防護設施，作業時以一腳踩踏樓梯踏面、另一腳踩於牆面凹槽不穩定姿勢施工，過程中右腳於牆面凹槽滑動失去支撐，致墜落至樓梯底部。

運安會表示，輪機長墜落過程中疑似頭部碰撞樓梯，造成頭部出血並陷入昏迷，經現場急救後送醫院搶救，仍因傷重不治。

運安會建議和玖漁業有限公司，應強化船隊人員維修作業程序並加強安全宣導，確保船員於進行設備維修時能提供必要的防墜落防護設施，以確保船員人身安全；另向農業部漁業署提出強化國籍漁船發生海難事故通報機制、漁船船員在職專業訓練等建議。

國籍 運安會 直升機

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