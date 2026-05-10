最美自強號升級！充電孔移出座位底下 旅客狂讚：不用跪著找插座

台鐵EMU3000型「新自強號」自上路以來，被不少旅客稱讚外型新穎，卻也因座椅太硬、充電插座位置不佳等問題頻頻惹議。其中最讓乘客崩潰的，就是插座設置在座位下方，每次想充電都得低頭彎腰摸索，甚至被戲稱像在「跪著找插座」。近日則有網友發現，部分列車座椅已悄悄升級，引發討論。

一名網友在Threads分享，近期搭乘EMU3000時，發現部分車廂已換上新版座椅，不只椅背弧度變得更明顯，腰部支撐也提升，最有感的則是USB插座位置終於移到扶手旁，並新增Type-A與Type-C雙規格充電孔。原PO也好奇詢問「連假搭車的你們，有沒有坐到新座椅？」

貼文引來不少曾搭乘EMU3000的旅客留言表示，「椅子很硬、很難坐」、「從台東坐到高雄已經快受不了了」、「以前充電要像拜神一樣跪下，現在手伸過去就好」。

曾獲日本Good Design百大與德國iF設計獎的EMU3000型新自強號，自2021年引進後，外型受到不少鐵道迷喜愛，台鐵也已於去（2025）年完成總計600輛列車交車。不過實際投入營運後，座椅舒適度、充電插座位置與杯架設計等問題，卻長期被旅客抱怨。去年立委黃國昌也曾質疑，台鐵得再花1億8450萬元改善座椅，代表當初投標與設計流程恐有問題，要求台鐵盡快釐清。

對此，台鐵先前已委託專業廠商重新優化椅背設計，並開放民眾試坐投票，希望收集實際乘車意見。新版座椅除了強化腰部支撐與包覆感，也因應旅客需求，在扶手處新增USB Type-A與Type-C充電孔，提升便利性。台鐵董事長鄭光遠也表示，調整後的座椅模組預計年底前完成，後續還會進行2至3個月測試體驗，估計117年可全面更換。

而國營台灣鐵路股份有限公司近日也在官方臉書發布影片，宣布EMU3000座椅持續升級中，強調新版座椅將加強頭部與腰部包覆感，並新增雙規格USB充電座，希望提升長途乘車舒適度。由於將配合列車檢修分批更新，未來旅客搭車時，可能會陸續「抽到」新版座椅。