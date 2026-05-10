不是夢遊！睡夢中拳打腳踢恐是失智前兆 盡早就醫評估治療

患者睡眠中出現揮拳、踢腳、甚至攻擊他人等行為，原被家屬誤認為夢遊或單純作夢過於激烈，經送醫進一步神經評估後，確診為路易氏體失智症。醫師提醒，此類症狀可能是失智症早期重要警訊。

為強化失智症早期辨識與介入，衛生福利部新營醫院成立失智共照中心，臨床發現多起上述特殊案例。醫院表示，失智症並非僅以記憶力衰退為唯一表現，部分患者可能以睡眠異常作為最早期徵兆。

新營醫院神經內科醫師王威仁表示，這類現象在醫學上稱為「快速動眼期睡眠行為障礙」（REM sleep behavior disorder, RBD），患者在睡眠中會將夢境具體化，出現揮拳、踢腳、大聲喊叫等動作。

他指出，該症狀與路易氏體失智症及帕金森氏症等神經退化性疾病高度相關，且往往在記憶力明顯退化前數年即已出現，是極具價值早期預警指標，很多人以為只是夢遊，其實是大腦已經出現退化變化。

新營醫院指出，臨床上不少患者初期未被重視，常見情況包括：被誤認為夢遊或睡眠品質不佳或壓力過大導致作夢激烈或因夜間攻擊行為造成家人受傷後才就醫等。

王威仁提醒，若家中長者出現睡眠中出現揮拳、踢腳等動作、睡覺時大聲說話或與夢境互動、有攻擊行為或從床上跌落風險等，建議儘早至神經內科或睡眠專科門診評估。

新營醫院指出，隨著台灣邁入高齡社會，失智症防治策略已由過去「診斷與治療」，逐步轉型為「早期辨識與前期介入」。新營醫院透過失智共照中心整合神經內科、精神科與相關醫療資源，從睡眠異常等非典型症狀中辨識高風險族群，強化社區照護網絡。