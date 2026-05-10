周二起鋒面+華南雲雨區東移 雨下三天

今天是母親節，天氣風險公司天氣分析師黃國致指出，今東北季風減弱氣溫回升，但周二起鋒面與華南雲雨區影響，天氣轉不穩定，雨恐連下三天。

黃國致指出，今日清晨北部及東部地區感受稍涼，白天起東北季風減弱，北部及東部地區氣溫逐漸回升。北部、東部地區及恆春半島雲多，局部有短暫陣雨，其他地區大致多雲，南部地區陽光可露臉，午後山區局部有短暫陣雨發生。北部及東北部地區約20至28度，中部地區約22至31度，南部地區約23至33度，東南部地區約22至30度。

周一為東南風環境天氣相對穩定，除北海岸、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨外，其他地區大多為多雲到晴天氣，午後山區局部有短暫陣雨。

黃國致指出，周一夜晚起隨鋒面逐漸移出，環境水氣增多，北部及東北部地區轉多雲時陰局部短暫雨。周二至周五受鋒面通過及華南雲雨區東移影響，天氣轉不穩定，中北部、東部地區及中部以北山區陰天局部短暫陣雨偶雷雨，南部地區及恆春半島周三起雲量增多，局部也有短暫陣雨發生。

氣溫受降雨影響日間高溫略降，北部及東北部地區約21至28度，中部地區約22至30度，南部地區約25至33度，東南部地區約22至29度。

黃國致表示，周末(16-17日)轉偏東風環境，環境水氣稍減少，周六中部以北、東部地區及恆春半島雲多局部有短暫陣雨，其他地區多雲午後山區局部短暫陣雨；下周日除北海岸、東部地區及恆春半島雲量仍多且局部有短暫陣雨外，其他地區回到多雲到晴天氣，午後各地山區局部有短暫雷陣雨。

此外，黃國致說，周一清晨台南以北地區易有低雲或局部霧，周一夜晚至周二清晨馬祖地區也易有低雲或局部霧產生，交通往返需注意。至於周一、周二東部(含蘭嶼綠島)沿海及恆春半島有長浪發生機會，海邊活動及海上作業要注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。