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南高屏防高溫 吳德榮：12日起再有鋒面接近

中央社／ 台北10日電

氣象署今天對南高屏地區發布高溫資訊，注意局部氣溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，今明天氣穩定，12日起又有鋒面在北部海面醞釀並接近，預計大氣轉不穩定至下週末。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫，高雄市、屏東縣為黃色燈號，注意高溫達36度以上。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面尾端雲系漸消散，白天起北海岸、東半部及午後山區仍有局部短暫雨，天氣漸回穩、氣溫回升。

吳德榮表示，明天各地轉晴時多雲，山區午後仍有局部短暫雨。12、13日梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀，並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，14日鋒面漸北移至北部海面，但大氣很不穩定，中部以北有局部陣雨或雷雨；15、16日鋒面再南移，結構雖鬆散，注意仍有強對流在台灣附近發展。

吳德榮提到，17至19日鋒面遠離，天氣逐漸恢復穩定，午後山區仍有局部短暫雨。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮指出，最新氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第5號輕颱哈格比在菲律賓東方海面，持續偏西北西進行，明天將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消失的趨勢，對台無威脅。

高溫 氣象署 吳德榮

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