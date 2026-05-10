喉嚨痛一個半月！男子不菸不酒吃藥全無效 醫生揭HPV感染罹癌

今天是母親節，許多育兒媽媽的盼望，就是擁有「神隊友」。勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停，盼藉此提高爸爸申請率。今年截至四月底，彈性育嬰申請件數已逾一點八萬件。其中，四月的男性申請者占百分之四十九點一，雖比三月略減，但申請人數一九一六人，比三月成長近五成。

2026-05-10 00:50