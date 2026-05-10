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喉嚨痛一個半月！男子不菸不酒吃藥全無效 醫生揭HPV感染罹癌

香港01／ 撰文／田中貴
喉嚨痛示意圖。圖／ingimage
喉嚨痛示意圖。圖／ingimage

喉嚨痛雖然似是小病小痛，但如果痛足超過1個月，就應該及早求醫。台灣1間診所在社交平台分享個案，表示1名60多歲男子喉嚨右側痛持續一個半月，求醫多次都被當成呼吸道感染，惟一直服藥卻沒有改善。醫生經檢查後發現患者右側扁桃腺稍微鼓起，可能有潛藏腫瘤，於是進行腫瘤切片檢查，證實是受到HPV（人類乳頭瘤病毒）感染所引起的扁桃腺癌，今次醫生能早期就發現病人患癌，增加後續的治癒機會及存活率。

喉嚨離奇持續痛了一個半月

Facebook專頁「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」分享一宗個案，1名60多歲男子沒有吸煙飲酒習慣，右側喉嚨持續痛了一個半月，原因不明。病人曾求醫多次，但都被當成呼吸道感染，他一直服藥，病情卻沒有改善，經介紹後到弘育聯合診所向林福民醫師求醫。

HPV病毒引起扁桃腺癌

林醫生經檢查後，發現患者右側扁桃腺稍微鼓起，極大機會有潛藏腫瘤，安排病人接受腫瘤切片檢查，病理化驗結果顯示「扁桃腺鱗狀上皮癌」，檢測結果呈P16陽性，代表是HPV病毒引起的扁桃腺癌，診所安排患者到醫院做進一步腫瘤分期檢查，以及後續治療。

發現早期癌症 增加治癒存活機會

診所形容「患者很有危機意識，喉嚨疼痛持續未改善，腫瘤癌症風險的確是有的」。幸得林醫師及早發現，加上腫瘤切片技術，讓病人發現早期癌症，增加治癒和存活機會。

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文章授權轉載自《香港01》

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