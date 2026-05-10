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梅雨季短時強降雨多 粉專揭豪大雨發動機是它

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
常伴隨在梅雨鋒面上的中尺度對流系統，才是豪大雨的發動機。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
常伴隨在梅雨鋒面上的中尺度對流系統，才是豪大雨的發動機。擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

5、6月是梅雨季，期間短時強降雨多，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，常伴隨在梅雨鋒面上的中尺度對流系統，才是豪大雨的發動機。

「林老師氣象站」表示，梅雨季鋒面負責提供有利對流發展的環境，鋒面本身只是「低層輻合帶」，包含提供舉升機制、與豐沛水氣的支援。常伴隨在梅雨鋒面上的中尺度對流系統才是真正造成短延時、強降雨或長延時、強降雨的主角，也是肇致東亞豪雨的核心關鍵機制。

「林老師氣象站」指出，台灣梅雨季環境的特殊性，主要是在此時期，台灣適位於關鍵的交會區，它不但位於西南季風的水氣通道路徑上，也因中央山脈的地形抬升緣故，導致累積降雨量的放大效應，降雨不但集中且顯著。所造成區域差異特徵相當明顯，西部平原會有持續性的降雨；中南部山區更有極端強降雨發生的機會。

近年來，「林老師氣象站」指出，因氣候變遷、全球暖化加劇，大氣含水量增加，環境不穩定度增大，太平洋高壓變強、停滯時間更長，也使得對流更加強盛，梅雨降雨也更加極端及劇烈。下雨天數可能會減少，但「一次可能就下很多」，或是「累積總雨量相當驚人」；這跟中尺度對流系統的移入與影響，具有直接的關聯性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

雨量 豪雨

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