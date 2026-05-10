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以荒謬叩問真實 電影「女孩白日夢」巴黎反應熱

中央社／ 巴黎9日專電

台灣導演陳詠清日前受邀至巴黎台灣電影節，參與電影「女孩白日夢」映後座談，該片以非線性的實驗敘事，詼諧看待主流社會價值，吸引滿場年輕觀眾提問。法國發行商表示，片中之夢並非逃避，而是以荒謬對現實展開強烈抵抗。

「女孩白日夢」是陳詠清的首部實驗劇情長片，她接受中央社專訪時解釋，其實英文片名「I'm Still Kind of a Daydreamer」（直譯：我仍是個愛作白日夢的人），更能代表她的創作心情。

「女孩白日夢」僅以一台iphone完成全片，拍攝過程也僅有陳詠清與演員。她說：「當自由越來越純粹時，也就更靠近真實，創作是我感受生命的方式，我想要一個看起來好玩的電影。」

15歲便出國留學的陳詠清，在美國完成電影碩士後返台。32歲時，她抱著不枉此生、好好玩一場、就當送給自己50歲的禮物的心態，以最小資金（以短片預算拍長片）、最小編制（身兼導演、編劇、製作人等），在台灣完成「女孩白日夢」拍攝。

陳詠清說，這樣的獨立製作在洛杉磯很常見，但是在洛杉磯要出外景很困難，在台灣方便許多。例如劇情需要山景時，劇組人員們合搭一台車便可上陽明山，拍到一半還去吃白斬雞，等拍到傍晚就各自回家休息，隔天再約早餐後繼續拍。

喜愛美食的陳詠清，將食物延伸成令人摸不著頭緒的影片章節，例如「蛋黃酥的慘案」、「現實的滷肉飯」等。故事藉由進入一位女性小說家的內心世界，感受當代年輕創作者的掙扎日常。敘事在主角的寫作、夢境、現實中跳躍，詼諧探討作為成人、或作為女性在現實中的挑戰。

許多場景發人深省。例如一位在山林中專注吃著芝麻包的男性，沒有空與他人交談，因為吃芝麻包是一件重要的工作；又如一位在城市中尋找正當工作的女畫家，思考是否要將自己標誌性的爆炸頭燙直，以增加被錄取的機率。

曾獲美國卡爾弗城電影節最佳國際劇情長片、瑞典呂勒奧國際電影節最佳首部長片導演的「女孩白日夢」，為2026年「巴黎台灣電影節」閉幕片，深獲年輕觀眾共鳴，提問多圍繞「夢與現實」。活動已於4月1日至10日舉行完畢，由文化部支持。

「女孩白日夢」已獲法國獨立發行公司Contrejour發行。發行商卡察（Yves Khachan）接受中央社專訪時表示，「女孩白日夢」風格極具個人化，卻以奇特方式表達，使他備受觸動。

卡察解釋，「女孩白日夢」在一場又一場的夢境中，雖不斷說著「想要逃避社會」，但其實是以更勇敢的態度，從私領域直面現實，追求夢想。

求學期間曾研究經典荒謬戲劇「等待果陀」（Waiting for Godot）的卡察表示，「女孩白日夢」的核心力量，在於將荒謬轉化成抵抗的工具。尤其以iphone拍攝的視覺語言極富情感，重新展現電影作為一種具有催眠魅力的藝術形式。

陳詠清表示，身為電影創作者，內心最終是希望透過作品與觀眾交流。「女孩白日夢」的開放敘事裡藏有許多層次，能讓觀眾有不同解讀與定義。這部片的後製期雖遇到困難，但也遇見很多貴人，以及願意和她努力玩一場的工作夥伴。她說：「過程沒有壓力，隨時都可以放棄，而我們抓到了故事的質地。」

巴黎 中央社 法國

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