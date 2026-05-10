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周二起梅雨季第三波鋒面影響 到周末防強對流降雨

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周二起梅雨季第三波鋒面影響 到周末防強對流降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，周二、三梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。本報資料照片
吳德榮指出，周二、三梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日鋒面尾端雲系漸消散，白天起北海岸、東半部及午後山區仍有局部短暫降雨的機率，天氣漸好轉、氣溫回升。明日各地轉晴時多雲，山區午後仍有局部短暫降雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部19至28度、中部20至33度、南部21至35度及東部19至33度。

吳德榮指出，周二、三梅雨季(5、6月)第3波鋒面在北部附近醞釀、並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。周四鋒面漸北移至北部海面，但大氣很不穩定、中部以北有局部陣雨或雷雨的機率；周五、六鋒面再南移，結構雖鬆散，但仍有強對流在台灣附近發展的機率，應注意。

吳德榮指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬調整為，下周日至周二(17至19日)鋒面遠離，天氣好轉、午後山區仍有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。

此外， 最新(10日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，第5號輕颱「哈格比」在菲律賓東方海面，持續偏西北西進行，明(11日)將減弱為熱帶低壓，並有逐漸消失的趨勢，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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