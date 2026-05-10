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凌晨4時31分花蓮鳳林規模3.5地震 最大震度西林3級
2026年5月10日凌晨4時31分26秒，花蓮縣鳳林鎮附近發生一場芮氏規模3.5的有感地震，震源深度約為9.4公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府西南方約28.1公里，該地震引起包括花蓮和南投在內多地微幅搖晃，為該地區帶來一場晨間的短暫震感。
最大震度3級地區:花蓮縣, 最大震度1級地區:南投縣
本次地震最大震度達3級，主要在花蓮縣西林，而南投縣部分地區則感受到1級的輕微搖晃。震度3級表示幾乎所有人都能感受到搖晃，房屋會有震動，懸掛物搖擺，靜止中的車輛亦會明顯晃動。民眾若在該震度區域應注意固定家具與重物，確保安全，並於室內避開窗戶與高架物品。
地震發生時，建議室內民眾立即採取「趴下、掩護、穩住」動作，躲避於堅固家具下，並避免慌張往外跑。若在室外，應移往空曠地點，遠離可能倒塌的物體，如招牌與電線桿等。
此次地震屬於淺層型且芮氏規模屬中小型，未有災害通報，且無明顯破壞訊息。民眾應保持警覺，留意氣象與災害資訊，以防可能的餘震發生。同時建議檢查家中瓦斯、水電設施是否安全，確保生活無虞。
花蓮地區由於地質活動頻繁，民眾應落實防震準備工作，並熟悉正確應變方法，保障個人與家庭安全。
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