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爾雅十本經典藏半世紀文壇秘辛 隱地說服林海音讓「城南舊事」雙胞胎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
因為眼疾，隱地難以久視提筆，但仍親自籌畫爾雅第一批經典電子書。圖／爾雅提供
因為眼疾，隱地難以久視提筆，但仍親自籌畫爾雅第一批經典電子書。圖／爾雅提供

因為眼疾，隱地難以久視提筆，但仍親自籌畫爾雅第一批經典電子書。他邀請多年讀者兼好友陳美桂，每周來到書房訪談，為這十本電子書寫下導讀，結集成新書「但念無常」。隱地不只介紹書，更記下他與作者半世紀的往來，等於是50年台灣文壇的速寫。

「台北人」是「經典中的經典」，首次出版由白先勇自組的晨鐘公司印行、1983年轉由爾雅出版。初出版時白先勇僅在最後一篇「國葬」中題詞「紀念先父母以及他們那個憂患重重的時代」，出版近半世紀從未為此一代表作寫自序。直到爾雅出版「台北人」50周年精裝典藏版，白先勇才首次為「台北人」寫自序「只是當年已往惘然」。隱地表示，白先勇這一篇遲到了50年的自序可說是白先勇的小自傳與白家家族史、精簡的中華民國史，也揭開了白先勇14篇小說的謎底—每一篇小說串聯在一起，就是一首悲壯的「民國交響曲」。

1966年，爾雅還沒成立、隱地還是「純作家」身分，受文星書店蕭孟能之託，尋找十位青年作家在文星出版新書、請余光中出面推薦加持，最後出版九本書，包括張曉風和葉珊(楊牧)和隱地自己。張曉風就憑著隱地推薦的「地毯的那一端」一炮而紅。

張曉風則透露，原本這十位作者還包括林懷民，但蕭孟能認為林懷民那時還是個中學生，「怎麼可以叫大學生去讀中學生的作品」，事後證明隱地確實慧眼獨具。當時在文星一同出書的九個人，只有隱地和張曉風迄今仍互通音訊。此次準備重出的是張曉風1988年出版的「從你美麗的流域」。

1981年，隱地在席慕容於史博館舉辦的展覽中認識了席慕蓉。隨後席慕蓉寄來了兩本詩稿—「七里香」和「無怨的青春」，但當時爾雅並不熱衷出版詩集，竟拒絕了後來成為超級暢銷書的這兩本詩稿，反而接下了席慕蓉的兩本散文集。白先勇告訴隱地，出版社若未出版詩集、就稱不上文學出版社，尤其現代詩在台灣文學史上占有重要地位，隱地因此開始出版詩集、甚至自己也開筆寫詩。和席慕蓉擦身而過的詩集出版，最後也由出版席慕蓉的「世紀詩選」圓了遺憾。

林海音的「城南舊事」，最早由光啟出版社出版，第三版才改由林海音自己創立的純文學出版社印行。印行八年後，隱地主動向林海音爭取出版「城南舊事」。林海音大表驚訝，「純文學自己印得好好的，爾雅又來印，別人不覺得奇怪?」隱地則自信說明，這本書由爾雅銷售印行，「至少可以多賣5萬本」，林海音也點頭同意。「城南舊事」寫下台灣出版史上史無前例的「雙胞胎」創舉—兩家出版社各自出版印行、同時在市面銷售，也說明當時「五小」出版社的好交情。

白先勇 隱地 林懷民

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