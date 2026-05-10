申請彈性育嬰留停 男性月增近五成

今天是母親節，許多育兒媽媽的盼望，就是擁有「神隊友」。勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停，盼藉此提高爸爸申請率。今年截至四月底，彈性育嬰申請件數已逾一點八萬件。其中，四月的男性申請者占百分之四十九點一，雖比三月略減，但申請人數一九一六人，比三月成長近五成。

勞動部表示，接下來將擴大彈性育嬰留停的適用子女年齡、天數。勞動部官員也說，會針對雇主、職務代理同事等不同層面，研擬配套。

勞動部指出，從今年元月至四月底，彈性育嬰留停申請案件中，有近四成是以「日」申請。觀察四月單月申請狀況，男性申請彈性育嬰留停的比率百分之四十九點一，雖較三月的百分之四十九點六略減，不過，男性申請人數一九一六人，仍較三月一二八一人成長近百分之五十。

為因應國內少子女化挑戰，勞動部條平司司長黃琦雅表示，針對企業端、同事職代與替代人，刻正蒐集日韓相關配套，不論補助企業或職代同事與育兒勞工，都會整體評估再做考量。

婦女新知基金會政策部主任李盈學說，盼適用子女年齡至少延長至八歲，並增加彈性化天數，更能符合家長實際需求，但新知終極訴求是希望能天數全面彈性化。

他說，勞動部現行提供微小型企業，只要勞工申請一天的育嬰留停，就發給雇主一千元獎勵金，但這些錢是給雇主運用，幫助企業減壓，但未解決職務代理同事的相對剝奪感，籲配套應直接、實質減輕職代壓力。