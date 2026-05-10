聽新聞
0:00 / 0:00

數位重生 台北人等經典將出電子書

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
爾雅出版社計畫將過去只有紙本書的爾雅書籍，重新出版成電子書。圖為爾雅出版社日前舉辦的「爾雅五十，經典五十」活動，創辦人隱地（前右）、作家白先勇（前左）等人均出席。本報資料照片
爾雅出版社計畫將過去只有紙本書的爾雅書籍，重新出版成電子書。圖為爾雅出版社日前舉辦的「爾雅五十，經典五十」活動，創辦人隱地（前右）、作家白先勇（前左）等人均出席。本報資料照片

電子書時代，許多經典如果未出版電子書，便可能失去新世代讀者、甚至在新時代消失。純文學出版社「五小」之一爾雅，之前遭誤傳熄燈，其實爾雅並未打算熄燈，反而是準備將過去只有紙本書的爾雅書籍，包括白先勇「台北人」、琦君「三更有夢書當枕」、林海音「城南舊事」等經典，重新出版成電子書，找到新一代讀者。

去年七月，爾雅出版社慶祝成立五十周年，邀請百位文化人票選五十部爾雅經典，引發共鳴，讓人遙想「文學出書找五小」的文學黃金年代。

負責籌辦「爾雅五十、經典五十」的文訊總編輯封德屏表示，這五十部爾雅經典幾乎都沒有電子書版本，許多甚至連紙本書都已斷版、絕版。但電子書要重談版權與重新編輯，而純文學出版社多半人力有限，因此文訊與爾雅合作，協助爾雅展開五十年經典數位化的計畫。

封德屏表示，目前規畫先從這五十部爾雅經典中選十本出版電子書，預計五月中旬出版第一波「試水溫」，再視反應出版紙本書，「這是電子書時代，但不代表紙本書已經退位」。

這第一波準備數位化的爾雅經典，有的是長銷書、但未曾出版電子書，如白先勇「台北人」、林海音「城南舊事」。有的不但沒有電子書，連紙本書都近乎絕版，如張拓蕪的「代馬輸卒手記」、洪醒夫「黑面慶仔」、琦君「三更有夢書當枕」等。

「千禧年後出生的讀者，還認識琦君嗎？」封德屏表示，電子書可以讓老作家重生，有信心「廿世紀的經典到廿一世紀還是經典」。而如張拓蕪描述小兵人生的「代馬輸卒手記」，多年來一直有讀者敲碗復刻，認為寫實卻荒謬的故事「笑中帶淚」，在戰爭陰影籠罩的時代更是一記警鐘。

白先勇 電子書 爾雅出版

延伸閱讀

孔子大推愛書！超越時代的「易經」…可能是外星人留下來的？

【舊金山書簡】施清真／當AI寫了一本小說……

老舍科幻小說「貓城記」 先見之明諷刺失序現代文明

【聯副文訊】何華／《孽子》出了波蘭文譯本

相關新聞

淡江大橋台灣驕傲 點燈致敬工程英雄

淡江大橋五月十二日通車，交通部昨晚辦「感恩．美好之夜」通車典禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜等一同見證全球最大跨徑「單塔不對稱斜張橋」誕生，賴總統說，淡江大橋是中央跨部會合作、地方政府協助才能完成，是台灣新的國際名片，也是台灣驕傲。

高壓低薪 身障機構缺人 聘用限制將鬆綁

全台醫院陷入護理荒，社工界也面臨人力流失難題，服務重症個案的身障機構教保員，需與相對高薪的居服員、醫院看護搶工，陷入徵才困境。衛福部預告「身心障礙福利機構設置標準」修正草案，擬開放身障機構聘用兼職護理師、教保員等各類人員，並開放評鑑甲等以上身障機構，聘用未具資格教保員，最快今年起施行。

申請彈性育嬰留停 男性月增近五成

今天是母親節，許多育兒媽媽的盼望，就是擁有「神隊友」。勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停，盼藉此提高爸爸申請率。今年截至四月底，彈性育嬰申請件數已逾一點八萬件。其中，四月的男性申請者占百分之四十九點一，雖比三月略減，但申請人數一九一六人，比三月成長近五成。

數位重生 台北人等經典將出電子書

電子書時代，許多經典如果未出版電子書，便可能失去新世代讀者、甚至在新時代消失。純文學出版社「五小」之一爾雅，之前遭誤傳熄燈，其實爾雅並未打算熄燈，反而是準備將過去只有紙本書的爾雅書籍，包括白先勇「台北人」、琦君「三更有夢書當枕」、林海音「城南舊事」等經典，重新出版成電子書，找到新一代讀者。

一出門就爆汗、進冷氣房又發冷？台灣夏天的 4 種「熱崩潰」，用GU「不挑T」一件撐住

台灣夏天最煩的，不是「熱」而已，是熱得很突然、濕得很黏、冷得很尷尬。 你可能也有這些瞬間：一踏出門口就爆汗、背後黏一片；走進捷運或餐廳冷氣直吹，衣服還濕著，整個人瞬間發冷；下班要見人，T恤卻已經皺、塌、貼，怎麼穿都顯得狼狽。 如果你也常在心裡想：「夏天到底要穿哪件T才不會出事？」那你需要的不是更多穿搭技巧，而是一個不用多想、怎麼穿都安全的選擇。 GU 推出「不挑 T 系列」把夏天最常遇到的困擾，悶熱、流汗、冷氣房溫差一次解決，讓你在想買 T-shirt那一刻，直接做出不費力的決定！跟著婁峻碩用不挑T系列一起擊退高溫、自信出門。 夏天最常「熱到崩潰」的4個瞬間：照著穿就不會出事約會/聚餐：人要體面，但衣服不能出賣你 聚餐最怕的是：才剛走到餐廳門口，背跟胸前先濕一片；坐下來冷氣一吹，整個人又濕又冷，明明想好好吃飯，卻只想趕快結束。 這種「要體面又要涼」的情境，跟著婁峻碩用「GU Dry彈性抽繩寬版Boxy T 恤」撐住。抽繩下擺能調整輪廓（俐落或微寬鬆），坐下、起身、走動都能維持輕鬆自在；同時布料透氣度高，穿久也不容易悶。 想更有層次但又怕熱？內搭「GU Dry門襟襯衫」，吸汗快乾

教保員離職 補人至少等2個月

身障照顧工作強度高於照顧失能長者，身障機構教保員通常需以一比三至一比五的人力比率照顧障礙者，還須面對突發情緒與行為問題，但薪資待遇卻不如照服員。唐氏症基金會副執行長朱貽莊說，依經驗，一名教保員離職後，機構需耗費至少兩個月才能補足人力，且隨照顧工作選項增加，多數傾向至醫院擔任看護，使身障機構長年缺工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。