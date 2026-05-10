數位重生 台北人等經典將出電子書

電子書時代，許多經典如果未出版電子書，便可能失去新世代讀者、甚至在新時代消失。純文學出版社「五小」之一爾雅，之前遭誤傳熄燈，其實爾雅並未打算熄燈，反而是準備將過去只有紙本書的爾雅書籍，包括白先勇「台北人」、琦君「三更有夢書當枕」、林海音「城南舊事」等經典，重新出版成電子書，找到新一代讀者。

去年七月，爾雅出版社慶祝成立五十周年，邀請百位文化人票選五十部爾雅經典，引發共鳴，讓人遙想「文學出書找五小」的文學黃金年代。

負責籌辦「爾雅五十、經典五十」的文訊總編輯封德屏表示，這五十部爾雅經典幾乎都沒有電子書版本，許多甚至連紙本書都已斷版、絕版。但電子書要重談版權與重新編輯，而純文學出版社多半人力有限，因此文訊與爾雅合作，協助爾雅展開五十年經典數位化的計畫。

封德屏表示，目前規畫先從這五十部爾雅經典中選十本出版電子書，預計五月中旬出版第一波「試水溫」，再視反應出版紙本書，「這是電子書時代，但不代表紙本書已經退位」。

這第一波準備數位化的爾雅經典，有的是長銷書、但未曾出版電子書，如白先勇「台北人」、林海音「城南舊事」。有的不但沒有電子書，連紙本書都近乎絕版，如張拓蕪的「代馬輸卒手記」、洪醒夫「黑面慶仔」、琦君「三更有夢書當枕」等。

「千禧年後出生的讀者，還認識琦君嗎？」封德屏表示，電子書可以讓老作家重生，有信心「廿世紀的經典到廿一世紀還是經典」。而如張拓蕪描述小兵人生的「代馬輸卒手記」，多年來一直有讀者敲碗復刻，認為寫實卻荒謬的故事「笑中帶淚」，在戰爭陰影籠罩的時代更是一記警鐘。