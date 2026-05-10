隱地籌畫 速寫50年文壇

因為眼疾，爾雅出版社創辦人隱地難以久視提筆，但仍親自籌畫爾雅第一批經典電子書。他邀請多年讀者兼好友陳美桂，每周來到書房訪談，為這十本電子書寫下導讀。隱地不只介紹書，更記下與作者半世紀的往來，等於是五十年台灣文壇的速寫。

「台北人」是「經典中的經典」，首次出版由作家白先勇自組的晨鐘公司印行、一九八三年轉由爾雅出版。初出版時白先勇僅在最後一篇「國葬」中題詞「紀念先父母以及他們那個憂患重重的時代」，出版近半世紀，從未為此一代表作寫自序，直到爾雅出版「台北人」五十周年精裝典藏版，白先勇才首次為「台北人」寫自序「只是當時已惘然」。

隱地表示，這篇遲到了五十年的自序可說是白先勇的小自傳與白家家族史、精簡的中華民國史，也揭開了白先勇十四篇小說的謎底—每一篇小說串聯在一起，就是一首悲壯的「民國交響曲」。

一九六六年，爾雅還沒成立、隱地還是「純作家」身分，受文星書店蕭孟能之託，尋找十位青年作家在文星出版新書、請作家余光中出面推薦加持，最後出版九本書，包括作家張曉風、葉珊（楊牧）和隱地自己，其中張曉風就憑著隱地推薦的「地毯的那一端」一炮而紅。此次準備重出的是張曉風一九八八年出版的「從你美麗的流域」。

作家林海音的「城南舊事」，最早由光啟出版社出版，第三版才改由林海音自己創立的純文學出版社印行。印行八年後，隱地主動向林海音爭取出版「城南舊事」，林海音大表驚訝，「純文學自己印得好好的，爾雅又來印，別人不覺得奇怪？」隱地則自信說明，這本書由爾雅銷售印行，「至少可以多賣五萬本」，林海音也點頭同意。

「城南舊事」也因此寫下台灣出版史上史無前例的「雙胞胎」創舉，兩家出版社各自出版印行、同時在市面銷售。