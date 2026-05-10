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內政部：淡江大橋將通車 有效紓解淡水聯外交通瓶頸

中央社／ 記者賴于榛台北9日電

淡江大橋12日將正式通車，今天舉行通車典禮晚會。內政部指出，歷時36年，淡江大橋在內政部、交通部、新北市政府一同挹注新台幣248億元經費後，終於將迎來通車，未來能有效紓解淡水地區長期的聯外交通瓶頸，完善雙北交通路網。

交通部公路局今天晚間舉辦「感恩．美好之夜」淡江大橋通車典禮晚會，總統賴清德、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜、交通部長陳世凱、內政部次長董建宏等人皆出席。

內政部晚間透過新聞稿表示，董建宏致詞時表示，淡江大橋自1990年提出興建構想以來，歷經超過36年的努力推動，這項總建設經費達248餘億元的重大建設，扣除新北市政府自付的輕軌捷運經費13億餘元後，餘由內政部、交通部及新北市政府3方各投入約78億餘元，平均分攤建設經費。

董建宏指出，淡江大橋建設實屬不易，若非2018年配合淡江大橋主橋設計內容，並考量工程技術複雜、施工機具取得不易等因素，修正計畫將總經費由原約154億元調整至約212億元，並經時任行政院長賴清德核定、立法院同意編列預算，此案也未必能順利完成發包並啟動施工。

他還說，為落實賴總統「淡海科學城」政策，內政部已積極展開相關規劃，配合淡江大橋通車帶來的交通優勢，將持續推動淡海新市鎮開發，並會引進高科技與創新產業，結合在地生活機能。

淡江大橋即將迎來通車，董建宏表示，未來預計會有效紓解淡水地區長期的聯外交通瓶頸，並進一步完善雙北交通路網。

內政部則指出，淡江大橋有效將淡海新市鎮及科學城與台北港及桃園空港等「雙港」串連在一起，大幅縮短往來時間，同時也讓淡水、八里、五股、林口等生活圈路網更加完善，將提升每日通勤與產業物流的運輸效率，也是推動淡水整體轉型與產業發展的關鍵建設。

淡江大橋 陳世凱 內政部 侯友宜 卓榮泰 賴清德

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