札哈哈蒂遺作 淡江大橋成國門新地標

世界知名建築師札哈哈蒂十年前因病離世，淡江大橋成為遺作，在札哈哈蒂團隊工作十八年的台灣子弟黃劭暐，是設計監造單位中興工程與建築師團隊間重要橋梁，專程飛來台參加通車典禮。他說，飛機緩緩降落能從空中鳥瞰淡江大橋，這座橋成為國門新地標，像在迎接遊子回家，內心無比感動。

四十六歲黃劭暐在台灣念完大學後赴美讀碩士，之後到英國發展，進入札哈哈蒂團隊，近年成為亞洲事務窗口，負責台灣、大陸、東南亞等國合作案。

「二○一五年八月拿到標案，隔年札哈哈蒂過世，團隊延續她的精神，希望讓這座橋成真」。黃劭暐說，整個團隊五百多人，來自五十多個國家，大家都對建築設計懷抱使命感，札哈哈蒂對每個設計案親力親為，工作專注。

黃劭暐說，這座橋的完成證明台灣具備整合國際設計、克服高風險施工、處理生態與地方溝通的能力，不只科技實力傲視全球，現在又多一件國際關注代表作。

工程期間多次到淡江大橋現場，他說，從橋塔、橋墩、扶手與護欄造型，每個細節高度還原設計初衷，淡江大橋的工程設計「難以在別處複製」。

「札哈哈蒂在台灣將有第二個案子」。黃劭暐說，北門郵局公辦都更案確定由該團隊與台灣李祖原聯合建築師事務所合作拿下，將打造全新地標「國家創新創意及金融中心」，該案拚二○三二年完工，將古蹟與現代高樓共生，成為台北西區門戶計畫核心。