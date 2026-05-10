淡江大橋台灣驕傲 點燈致敬工程英雄

淡江大橋五月十二日通車，交通部昨晚辦「感恩．美好之夜」通車典禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜等一同見證全球最大跨徑「單塔不對稱斜張橋」誕生，賴總統說，淡江大橋是中央跨部會合作、地方政府協助才能完成，是台灣新的國際名片，也是台灣驕傲。

通車典禮主軸聚焦在「工程英雄」，播放幕後紀錄影片等致敬，點燈儀式開始後，橋體燈光逐步亮起，現場民眾也同步打開手機手電筒，與舞台燈光互相呼應，橋面形成一片燈海，現場氣氛熱烈，直呼「淡江大橋世界第一！」

賴清德說，淡江大橋有多項世界級特色，已故建築師札哈哈蒂設計靈感來自淡水河景、淡水夕照及雲門舞集舞者姿態，無論從陸地、河口或空中觀看，都不只是建築，而是一件藝術品。工程團隊不斷突破、超越自己，在缺乏前例與可循經驗下完成。

賴總統說，淡江大橋可改善淡水與八里交通，降低關渡大橋約百分之三十交通量及台二線蘆竹段百分之十七交通量，並串聯台六十一線，讓淡水、八里通往台北港、桃園機場及大台北更便利。

淡江大橋被美國媒體ＣＮＮ評選為二○二五年全球最重要建築之一，跨河主橋段長九百二十公尺、橋塔高二一一公尺，主跨距四百五十公尺，橋面最寬處約七十公尺，是台灣首座公路軌道共用景觀橋。

考量日落位置與淡水河岩盤深度，橋塔設立於河道中央偏淡水側，耐震七級以上，透過單塔不對稱斜張橋設計，減少對夕陽落點的遮擋，保留夕照之美。

這座橫跨淡水河口的宏偉建築，設計靈感源自台灣驕傲「雲門舞集」，主塔如同雙手合十，斜張鋼索向外延伸，像在夜色中翩翩起舞的舞者。雲門舞集昨演出全新舞作「光鏈」，舞者與橋梁光影相輝映，讓建築更添生命力。

交通部長陳世凱說，淡江大橋是台六十一線快速公路起點，開通初期民眾對橋梁動線較不熟悉，警方會協助交通導引。