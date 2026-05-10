親友想不開 先傾聽再轉介

桃園、台中訓練自殺防治守門人，但未經訓練的民眾，若發現親友有類似狀況該如何應變？專家表示，國人對心理急救的警覺性較低，若非緊急狀況下，發現親友有輕生念頭，可主動關懷、傾聽，詢問是否須協助？最重要的要尊重對方，不要強迫就醫，以免適得其反。

衛福部桃園療養院統計，急診就醫每月近三三○人次，近三分之一為焦慮失眠、情緒崩潰、急性壓力反應，並非外界印象中的「重症患者」；桃療急重症精神科主任李仁欽說，許多人以為出現幻聽、自殺或暴力等嚴重行為才要就醫，「失控」是大腦長期承受壓力的求救反應，不是想開一點就好，應勇於打破刻板印象，愈早就醫效果愈好。

衛福部台中醫院身心精神科主任章秉純說，台灣急救觀念普及，若發現路人失去呼吸、心跳，很多人會熱心協助搶救，但卻在心理層面的「自殺防治」警覺性低，透過衛教推廣人人都是「守門人」，及時為有輕生念頭者伸援手。

章秉純建議，若親友有輕生念頭，別慌張或急著想扛下責任、執意帶對方就醫，結果恐適得其反，應尊重對方意願，鼓勵尋求專業協助，若對方同意可陪同就醫、掛號，降低就醫門檻。

台灣自殺防治學會指出，守門人三步驟為「一問」，認真看待對方的訊息，並主動關懷、傾聽；「二應」，適時回應與陪伴，減少對方的絕望感；「三轉介」，轉介專業協助且持續關懷。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線