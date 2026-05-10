桃園近7成自殺通報 發生在家中

我國十大死因統計中，自殺在二○二四年重回榜上排名第十。各地自殺通報多發生在「住宅」內，桃園市府推動「心晴」社區計畫，培育社區保全、管理員成為生命守護者，去年試辦後「攔截」三起自殺個案，今年擴大試辦。台中市府訓練鄰里長、照服員判讀自殺訊號，今年擴大到金融業，盼能增加挽救他人生命的守門員。

衛福部統計，國人自殺死亡人數二○二四年達四○六二人，比二○二三年增加一六四人，不僅首度突破四千人，更是相隔十四年後，重返國人十大死因之中；各年齡層中，除零至十四歲、六十五歲以上自殺人數下降，其餘皆上升，顯見從青少年到中高齡各族群心理健康風險都攀升。

桃園市府統計近三年自殺防治通報資料，發現六成八發生在住宅空間，多數個案事發前已有徵兆，卻未能及時察覺。桃園市衛生局去年推動「心晴」社區計畫，首批有十六個社區加入，培訓保全、管理員、清潔員自殺防治概念，成功攔截三起事件。

桃園市今年擴大辦理，已有四十二個社區加入，更結合優良公寓大廈評選機制，將防墜安全、社區關懷納入評分。桃園市衛生局心理健康科長吳家豪說，有名住在社宅的五十四歲女性，曾在公共空間情緒不穩，還說出負面言語，參加過訓練的社區人員第一時間通報，結合鄰里協助送醫，目前狀況穩定。

台中市衛生局分析，近三年自殺通報中，七成發生在住宅空間，衛生局每年舉辦自殺防治課程，邀請社工、長照服務員、鄰里長、里幹事等參與，今年擴大邀請金融業人員，提高多元場域自殺防治能力。

防治人員說，近日有婦人與家人吵架，到超商廁所企圖輕生，幸好店員機警發現，報警送醫後，由社區心衛中心接力，輔導婦人走出低潮，學習理性面對問題，也改善親屬關係，未再有自殺通報紀錄。

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