教保員離職 補人至少等2個月

身障照顧工作強度高於照顧失能長者，身障機構教保員通常需以一比三至一比五的人力比率照顧障礙者，還須面對突發情緒與行為問題，但薪資待遇卻不如照服員。唐氏症基金會副執行長朱貽莊說，依經驗，一名教保員離職後，機構需耗費至少兩個月才能補足人力，且隨照顧工作選項增加，多數傾向至醫院擔任看護，使身障機構長年缺工。

衛福部社家署近期預告修法，允許身障機構聘用三分之一兼職人力，並可納入法定人力計算。朱貽莊表示，部分投入照顧工作的人未必能接受全職工時，但願意兼職，若兼職人力可列計，將有助降低機構排班壓力。

她指出，目前幼兒園教保體系已有兼職人力規範，未來身障機構也可在教保員請假或人力不足時，以兼職人員補位，維持機構正常運作。

不過她也坦言，開放兼職只是緩解措施，無法根本解決缺工問題。現行教保員起薪約三萬七千元，但長照居服員採論件計酬後，若從事協助沐浴等高需求服務，月薪可達五、六萬元，排班穩定甚至可超過七萬元，工作內容相對單純，薪資卻高出一倍。

朱貽莊認為，若社會始終將照顧工作視為單純「把屎把尿」，自然難吸引人才投入；若肯定一對一身障照顧的社會價值，就應提供相應待遇與支持。除提高薪資外，也應建立經驗傳承與專業支持機制。

朱貽莊說，過去社工缺人時，政府曾建立薪資晉階制度與督導職位，但現行法規卻未要求設置「教保督導」。若要真正改善缺工問題，除調整人力比規範，也應建立教保專業體系，鼓勵機構設置督導人員。身障者一旦有突發狀況，教保員大多只能一對一處理，易承受巨大壓力，如果有人能一起處理問題，才是讓教保員願意留下來的關鍵。