高壓低薪 身障機構缺人 聘用限制將鬆綁

全台醫院陷入護理荒，社工界也面臨人力流失難題，服務重症個案的身障機構教保員，需與相對高薪的居服員、醫院看護搶工，陷入徵才困境。衛福部預告「身心障礙福利機構設置標準」修正草案，擬開放身障機構聘用兼職護理師、教保員等各類人員，並開放評鑑甲等以上身障機構，聘用未具資格教保員，最快今年起施行。

根據社家署統計，二○二一至二○二五年，身障機構教保員人數，除二○二四年微幅上升，整體都呈現下降趨勢，一路從三四三一人，降至三三八九人。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊指出，身障照顧人力需求高，依現行法定人力配置已難反映實務需求，許多收治重度身障者的機構，實際聘用人力遠高於法規標準。此外，教保員設有科系與資格限制，工作也高度仰賴對身障者的理解與接納，導致長期招募不易、流動率偏高。

朱貽莊說，具教保員資格者也可轉往長照機構或醫院擔任照護工作，相較之下，長照機構薪資普遍較高，醫院看護以時薪計算後待遇也優於身障機構，因此人力自然往薪資與工作條件較佳處流動。她也指出，醫院看護面對突發狀況時，仍可即時尋求護理師支援，但身障機構教保員多需獨自處理各類突發事件，工作壓力極大。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，考量照顧現場人力招募困難，及少子化、高齡化趨勢導致中高齡工作人口增加，部分工作者無法負荷全職工作，但願意從事兼職工作，經機構反應人力羅致困難，此次預告「身心障礙福利機構設置標準」修正草案，開放過去不曾開放兼職的護理、社工人員，而身障機構可聘用三分之一兼職人員，並列計在人力比率要求中，也就是每二位兼職人員，可合計為一位專職人力。

在此次預告之前，身障住宿型機構已開放評鑑甲等以上者，可聘任不具身分的教保員、生活輔導員為期一年。

尤詒君說，考量人力供給情況，此次草案納入身障日照機構，也可聘用未具資格教保員，但執業時需有專職人員在旁管理，讓這些人員在機構中見習並接受訓練，有助一年後留任機構，身障單位聘人不如長照機構容易，是因應缺工不得已為之的作法，如遇特殊情況仍會調整緊縮。