腦內冒險享用鬆餅 北市科教館比利時大腦科學特展美食科普兼具

頂級巧克力、濃郁啤酒、特色鬆餅，這是比利時三大美食，台灣科學教育館1F大廳5月9日、10日舉辦「Hello Belgium! 腦內奇妙大冒險 比利時大腦科學特展」，除了推廣科普與健康識能，另提供現烤鬆餅，讓參觀者在學習之餘感受比利時飲食文化。

比利時大腦科學特展係由新光醫院、比利時台北辦事處、國立台灣科學教育館與企業夥伴 UCB（台灣優時比貿易有限公司）共同策劃，透過視覺錯覺、五感體驗與導覽說明，讓民眾以輕鬆方式接觸大腦感知與相關科普議題。

比利時台北辦事處處長馬徹表示，除了啤酒、鬆餅、巧克力之外，比利時在科學研發上仍有卓越表現，希望透過這場科學特展，讓台灣民眾感受到最棒的飲食文化及科學識能。最重要的是不用搭機飛至九千公里外，就有機會享受比利時的鬆餅特色美食。

這項展覽以「感知與理解」為主軸，透過各式視覺錯覺與互動關卡，呈現大腦在資訊不足或情境干擾下可能出現的感知差異；同時也以一般性衛教資訊提醒民眾，部分神經與免疫相關疾病的影響未必能從外表察覺，社會溝通與同理有助於降低誤解。

新光醫院副院長葉建宏表示，在腦科學醫學領域上，因缺乏神經傳導物質所引發的三大疾病為癲癇、巴金森病、重症肌無力症，而這家百年藥廠UCB長期致力研發相關新藥，其中包括生物製劑，具有不錯的療效。今天特別邀請100名重症肌無力病友從新光醫院步行至科學教育館，從地下一樓走至一樓大廳，透過種種巧思，讓病友有「偽出國」感覺，感受比利時的文化饗宴。

「醫療支出為重要投資，而不是成本。」新光醫院副院長洪子仁呼籲，健保總額成長率仍應維持5%以上，政府才能加速新藥給付速度，造福廣大病友之福，減輕眾多病人及家屬的經濟負擔，而醫院也能進一步為醫事人員加薪， 為解決護理荒問題。

「Hello Belgium! 腦內奇妙大冒險 比利時大腦科學特展」於5月9日至5月10日在科教館1F大廳免費展出。科教館館長劉火欽表示，邀請市民走入展區，透過互動體驗認識大腦科學，同時感受比利時文化元素所帶來的觀展氛圍。

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