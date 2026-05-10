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醫病之間／全球罕見 染新冠爆全身膿疱 醫：基因突變

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
男子感染新冠病毒，爆發全身性膿皰乾癬。圖／中山醫學大學附設醫院提供
男子感染新冠病毒，爆發全身性膿皰乾癬。圖／中山醫學大學附設醫院提供

一名廿四歲男兒時罹乾癬性關節炎穩定治療，在感染新冠病毒後誘發嚴重的全身性膿疱乾癬，經中山附醫醫療團隊積極治療下康復出院。此一全球罕見案例揭示基因突變、病毒感染與自體免疫疾病之間可能存在的複雜交互作用。

此案例由中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任霍安平近日發表，這名男子六歲時，被診斷為幼年型乾癬性關節炎，接受生物製劑治療後長期維持穩定狀態，直到廿四歲感染新冠肺炎後，出現高燒、全身大量膿疱及嚴重皮膚發炎等住院治療，經基因篩檢，確認帶有IL36RN基因純合子突變，並在新冠感染後，誘發全身性膿疱乾癬急性發作。

霍安平指出，IL36RN基因突變通常與全身性膿疱乾癬有關，但過往病例報告罕見會同時合併乾癬或乾癬性關節炎。這名男子同時具備幼年型乾癬性關節炎病史及IL36RN基因純合子突變，且因新冠感染而誘發全身性膿疱乾癬，在現有醫學文獻中未發現相關報告，因此本次為全球罕見案例。

醫療團隊表示，由於患者原先使用的生物製劑未能有效控制此次急性發作，醫療團隊調整治療策略，經三周積極治療後，病情穩定，並順利出院，經後續追蹤治療，改採可同時控制乾癬性關節炎與全身性膿疱乾癬的生物製劑，以降低未來因感染再次誘發全身性膿疱乾癬發作的風險。

霍安平提醒，乾癬及乾癬性關節炎屬於慢性疾病，需長期規律追蹤與治療，建議由專業醫療團隊診斷與治療。

關節炎 新冠肺炎

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