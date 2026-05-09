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2026首屆菲律賓遊學展登場 華山變身「英語遊學村」

撰文／ 何敏惠

2026第一屆菲律賓遊學展於華山文創園區正式開幕，為菲律賓官方首次跳脫旅展形式、獨立舉辦的遊學主題展覽。MECO主席兼駐臺代表彭科蓉（中）與台菲教育及遊學相關代表合影。 圖／信民協會 提供
2026第一屆菲律賓遊學展於華山文創園區正式開幕，為菲律賓官方首次跳脫旅展形式、獨立舉辦的遊學主題展覽。MECO主席兼駐臺代表彭科蓉（中）與台菲教育及遊學相關代表合影。 圖／信民協會 提供

由馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主辦的「2026第一屆菲律賓遊學展」，於5月9日至10日在華山1914文化創意產業園區登場，集結馬尼拉、碧瑤、克拉克、宿霧與怡朗等五大地區、數十所語言學校參展，打造結合英語學習、文化交流與生活體驗的「英語遊學村」。展覽期間除規劃主題講座外、Pop-up英語快閃教室、Spelling Bee拼字擂台賽、桌遊互動體驗及文化交流活動，並由在台菲律賓學生帶來音樂與舞蹈演出，展現台菲年輕世代交流活力。現場完成集章任務，還有機會抽中菲律賓來回機票、遊學補助與旅遊好禮。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與活動團隊於「2026第一屆菲律賓遊學展」開幕後合影留念。 圖／信民協會 提供
馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與活動團隊於「2026第一屆菲律賓遊學展」開幕後合影留念。 圖／信民協會 提供

台灣赴菲遊學人數持續成長

MECO表示，近年台灣赴菲律賓遊學人數持續成長，疫情後每年增幅約兩成，2026年第一季相較去年同期再成長約17%，顯示菲律賓已逐漸成為台灣民眾海外英語進修的重要選擇。

近年不少民眾也開始將「遊學」視為結合學習與生活體驗的新型態旅行方式。除了學生族群外，越來越多上班族利用短期假期進修英文，也有家長安排親子共學，希望孩子能提早接觸全英語環境。部分退休族則選擇以遊學作為探索海外生活與第二人生的新體驗，讓菲律賓遊學市場持續升溫。

由於菲律賓距離台灣僅約3小時航程，整體遊學費用相較歐美可省下三至五成，加上英文為官方語言，能提供沉浸式英語學習環境，因此吸引越來越多學生、上班族與家庭赴菲遊學。當地語言學校多採「一對一＋小班制」教學模式，讓學生在短時間內強化口說與實際溝通能力。

華山兩天變身「遊學體驗現場」

此次展覽也希望讓民眾不只是「看簡章」，而能直接感受遊學氛圍。兩天展期將舉辦8場英語快閃教室，內容涵蓋旅遊英文、職場英文、口說練習、雅思與多益技巧、親子課程及高爾夫英文等主題，由語言學校教師現場帶領體驗。

現場同步規劃4場Spelling Bee拼字賽、桌遊互動區及文化體驗攤位，並提供IELTS、TOEIC、TOEFL考試準備、商業英文、青少年與親子共學等課程資訊，協助民眾一次掌握不同城市與學校特色。

主題講座聚焦「遊學人生」

展覽期間也安排6場主題講座，聚焦「選校與選城市」、「校友遊學經驗分享」、「數位游牧與微退休」、「Sparta教學模式」及「遊學前必須準備的10件事」等熱門議題。主辦單位指出，近年遊學族群已不再侷限於學生，許多上班族希望透過短期海外生活提升語言能力，也有家庭選擇親子共學，甚至退休族將遊學視為探索第二人生的新起點。

在台菲律賓學生接力演出 用音樂與舞蹈交流

除了英語學習與講座活動外，主舞台也安排多場音樂與舞蹈演出，包括在台菲律賓留學生演出，以及台灣團體演唱菲律賓人氣P-POP歌曲，透過流行音樂展現台菲文化交流。開幕活動中，桃園高中熱舞社LazyFunk將演出菲律賓人氣男團SB19歌曲〈Gento〉；週日下午則由DJ Allyson 陳瑾緗演唱菲律賓女團BINI熱門歌曲〈Pantropiko〉英語版。

桃園高中熱舞社 LazyFunk 於「2026第一屆菲律賓遊學展」開幕演出菲律賓人氣男團 SB19 熱門歌曲《Gento》，炒熱現場氣氛。 圖／信民協會 提供
桃園高中熱舞社 LazyFunk 於「2026第一屆菲律賓遊學展」開幕演出菲律賓人氣男團 SB19 熱門歌曲《Gento》，炒熱現場氣氛。 圖／信民協會 提供

每天抽菲律賓來回機票

展覽兩天免費入場，現場完成集章即可參加抽獎，每天都將抽出菲律賓來回機票，另有遊學補助、潛水體驗、行李箱與旅遊周邊等獎項。此外，5月10日上午也將加碼舉辦「都市海島 Social Run × Coffee Party」，結合團跑、咖啡與交流互動，讓民眾提前感受海外生活與遊學社交文化。

現場完成集章即可參加抽獎，每天都將抽出菲律賓來回機票。 圖／信民協會 提供
現場完成集章即可參加抽獎，每天都將抽出菲律賓來回機票。 圖／信民協會 提供

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