教保員離職至少2個月才補得到人 民團籲提升薪資、設督導職位強化專業

身障者照顧比失能長輩困難，身障機構教保員須以1比3至1比5的比例照顧障礙者，還需面臨突發情緒行為等複雜情況，加上薪資待遇不如長照照服員，導致人力難聘。唐氏症基金會副執行長朱貽莊指出，依實務經驗，若一位教保員離職，機構至少需花兩個月時間才能找到下一位求職者，隨照顧工作多元化，不少想投入此行業者，選擇在醫院擔任看護，不願照顧最困難的身障者。

衛福部社家署近期預告，允許身障機構聘用三分之一兼職人力，並列入人力標準計算。朱貽莊指出，有志從事照顧工作者，不見得人人都願意全時段服務，但願意以部分工時方式投入，兼職人力列計可減輕機構負擔，且現行在2至6歲的幼兒園教保員，已有兼職人力聘用規範，未來在實務上，機構可在教保員請假時，以兼職人力補充，讓機構順利運作。

不過，開放兼職無法從根本解決人力問題。現行教保員起薪為3萬7千餘元，類似的照顧工作，如採論件計酬的長照居服員，若為從事相對困難的工作類型，如協助沐浴等，月薪5、6萬不成問題，若順利排滿時數，薪資甚至可達7萬元，工作內容相對單純，薪資卻多出近1倍。

朱貽莊指出，若外界把照顧工作視為只是「把屎把尿」，自然讓多數人不願意投入，若認為一對一的身障照顧工作對社會有重要性，應肯定其工作價值，提供相應薪資條件，若薪資水準不符市場行情，便難以吸引人才，除第一步先提升薪資外，也應強化經驗傳承，幫助新進教保員累積專業知識，並獲得足夠支持。

過去社工嚴重缺工時，各界討論訂出社工薪資晉階制度，並設立督導職位。朱貽莊指出，現行身障機構相關法規，並未要求設「教保員督導」職位，若要釜底抽薪改善教保員人才羅致困境，除藉修法幫助機構改善人力比要求，也應建立完整教保員從業體系，並讓第一線教保員獲得足夠支持，建議政府鼓勵機構設置「教保督導」，「教保員投入的心力不亞於社工，其專業應被肯定。」

朱貽莊指出，身障孩子在平時穩定情況下，照顧工作不會太複雜，但萬一發生反覆、突發情緒行為，恐對教保員造成壓力，甚至需要一對一照顧才能妥善處理，主管機關若希望單位運作順暢，除開放兼職人力外，也應該納入「專業督導」機制，若強制規定機構設置須設置教保督導恐導致機構呀裡，也可先以獎勵機制鼓勵任用，「專業支持足夠，出事有人一起解決，是教保員留任關鍵。」