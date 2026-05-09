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執業13年⋯資深教保員挨告仍堅守崗位 個案進步慢仍欣慰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
身障機構教保員人才難募，使其長期處於缺工狀態。教保員帶運動示意圖。記者余承翰／攝影
身障機構教保員人才難募，使其長期處於缺工狀態。教保員帶運動示意圖。記者余承翰／攝影

身障日照單位學員從早上9時至下午5時都待在機構中，教保員須隨時注意身障孩童活動情況，隨時不得鬆懈。從業13年的唐氏症教保組長楊佳偉說，他從畢業後第二份工作開始便擔任教保員，這是一份亟須耐心、愛心的工作，學校老師一份教案可供全班使用，身障教保員則需依身障者個別需求，分別設計專屬教案，他還曾遭家屬誤會照顧不周而挨告。

楊佳偉說，照顧身障者是亟須耐心的工作，為讓身障者以跑步機運動，他必須循循善誘，引導身障者站上跑步機，在跑步機上與其聊天，訓練身障者不抗拒運動設備，光此過程就耗時兩個月，要身障者順利接受跑步機運動，所需時間更是以年為單位計算；為減少身障者對健檢抽血抗拒，還需穿上白袍，買來針筒、假血漿等模擬抽血流程，減輕恐懼感。

從業13年的楊佳偉，在身障教保員行業中已算資深。他說，一路走來身旁教保員同事時常異動，除準備教案、協助身障者等專業工作外，教保員還需負擔諸多文書工作，也讓他感到疲憊，不過，比起居服員等需要單打獨鬥的照顧工作，教保員在機構中，可與物理治療師、職能治療師等不同專業人員合作，唐氏基金會也有督導機制，工作穩定、資源足夠且感到被支持。

「看著孩子一點、一點累積進步，及家長的肯定，讓我覺得這工作很有意義。」楊佳偉指出，教保員依身障孩子不同狀態，提供個別化服務，依各年齡階段所需支持不同，撰寫不同教案，為擬定個別化服務計畫，還需上課接受訓練，他曾遇過攻擊性強、不聽指令的身障個案，讓他一度灰心想離職，最終在團隊支持下，仍看見個案逐漸接受服務，看見改變的契機令他心生信心。

唐氏症基金會副執行長朱貽莊指出，教保員工作人力進用較慢原因之一，是主管機關基於客觀管理、評鑑制度所需，要求教保員撰寫大量文書資料，另有意願投入教保工作者卻步，其他人對人的服務工作多不需撰寫大量文書，若能簡化文書作業，對改善教保人力不足現況有很大工作，否則個案服務需花心力，還需面對大量文書，薪資條件又不如人，恐讓教保人力持續流失。

身障者 教保員 唐氏症

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