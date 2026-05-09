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長照搶工釀身障機構難聘人 衛福部擬開放機構聘兼職、不具身分教保員

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
身障機構教保員鬧人力荒，衛福部擬開放身障機構聘用兼職社工、護理師、教保員等各類人員。教保員帶運動示意圖。記者余承翰／攝影
身障機構教保員鬧人力荒，衛福部擬開放身障機構聘用兼職社工、護理師、教保員等各類人員。教保員帶運動示意圖。記者余承翰／攝影

全台醫院陷入護理人力荒，社工界亦面臨人力流失難題，服務重症個案的身障機構教保員，更面臨與相對高薪居服員、醫院看護搶工困境。為此，衛福部近期預告「身心障礙福利機構設置標準」修正草案，擬開放身障機構聘用兼職社工、護理師、教保員等各類人員，並開放評鑑甲等以上身障機構，聘用未具資格教保員，最長可聘用一年。

衛福部社家署副署長尤詒君指出，考量照顧現場人力招募困難，及少子化、高齡化趨勢導致中高齡工作人口增加，部分工作者無法負荷全職工作，但願意從事兼職工作，經機構反應人力羅致困難，開放過去不曾開放兼職的護理、社工人員，身障機構可聘用三分之一兼職人員，並列計在人力比率要求中，也就是每2位兼職人員，可合計為一位專職人力。

過去身障住宿型機構，已開放評鑑甲等以上者，可聘任不具身分的教保員、生活輔導員為期1年。尤詒君說，考量人力供給情況，本次草案進一步納入身障日照機構，也可聘用未具資格教保員，但執業時需有專職人員在旁管理，讓這些人員在機構中見習並接受訓練，有助一年後留任機構，「身障單位聘人不如長照機構容易，這是因應缺工不得已為之的作法，如遇特殊情況仍會調整緊縮。」

社家署統計，110至114年，身障機構教保員人數，除113年微幅上升，整體程下降趨勢，自3431人下降至3389人。唐氏症基金會副執行長朱貽莊指出，身障照顧人力需求大，法定人力比率已不符實務現況，不少照顧重度身障者的機構，聘用人力大於法規要求，且教保員聘任有畢業科系等資格限制，加上須對身障者足夠接納才可能久任，長期以來人力招募均遭遇困難。

除身障機構外，具教保員身分者，也可投入長照機構協助失能者，或至醫院擔任看護。朱貽莊指出，長照機構薪資條件高於身障機構，醫院看護以時薪計算，換算後也高於教保員時薪，「同樣做一對1服務弱勢的工作，人力自然會往待遇較佳處流動」，除薪資外，醫院看護遇患者緊急情況可按鈴請求護理師協助，身障教保員則需獨自處理患者各式突發情況。

除放寬聘用人力資格外，本次預告另強制要求住宿型機構應配置自動灑水設施。尤詒君指出，過去護理之家等機構行設施，均曾傳出火災悲劇，本次預告強制住宿型機構配置自動灑水設施，身障機構不分類型全數配置119通報系統。除灑水系統有落日條款外，法規預告完成修訂後，其餘條文預計今年開始實施。

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