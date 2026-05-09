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比利時大腦特展科教館登場 吃甜點兼學科普

中央社／ 台北9日電

母親節一秒出國，到國立台灣科學教育館就能走進比利時。「比利時大腦科學特展」即起連兩天登場，科教館大廳變身小鎮，結合大腦科學及歐洲文化，邊玩邊學，並可品嚐風味點心。

比利時台北辦事處、新光吳火獅紀念醫院、科教館與台灣優時比貿易有限公司共同策劃的「HelloBelgium！腦內奇妙大冒險──比利時大腦科學特展」，9日至10日連2天展出，透過視覺錯覺、五感體驗與導覽說明，讓民眾以輕鬆方式接觸科普議題。

「要愛上比利時真的很簡單，因為主打巧克力跟啤酒。」比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）出席開幕儀式，一開口就引用前美國總統歐巴馬（Barack Obama）「名言」，逗樂現場民眾。

他並分享藏在甜點裡的醫學小故事，原來全世界風靡的比利時夾心巧克力（Praline），背後的發明者其實是1名藥劑師，為了讓病患不再視吃藥為苦差事，靈機一動把苦哈哈的藥丸塞進美味的巧克力球，這才誕生了風靡百年的甜點傳奇。

馬徹指著展場笑說，這次很開心把比利時帶到台灣，在台北就能瞬間移動到千里之外，體驗比利時的飲食文化與科學研發成果，希望透過展覽，把比利時百年藥廠的醫學創新與歷史背景，讓更多台灣民眾知道。

這項特展以「感知與理解」為主軸，透過各式視覺錯覺與互動關卡，呈現大腦在資訊不足或情境干擾下，可能出現的感知差異；同時也以衛教資訊提醒民眾，部分神經與免疫相關疾病的影響，未必能從外表察覺，社會溝通與同理心有助於降低誤解。

展場也安排導覽、集章等互動任務，並以比利時風味點心作為文化體驗的一部分，讓民眾在學習之餘，也感受比利時飲食文化。

比利時 巧克力 歐洲

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