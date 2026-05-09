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淡江大橋點亮啟用 民眾手機燈海呼應燈光秀喊世界第一
淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，賴清德總統、行政院長卓榮泰、新北市長侯友宜等人登台進行點亮儀式，見證淡江大橋誕生，預計5月12日正式開放通車。
點燈儀式開始後，橋體燈光逐步亮起，現場民眾也同步打開手機手電筒，與舞台燈光互相呼應，橋面形成一片燈海，現場氣氛熱烈，不少人拿起手機拍攝記錄。
主持人隨後帶領現場民眾高喊「淡江大橋」、「世界第一」，舞台區與觀眾席同步響應，歡呼聲不斷。現場搭配燈光、音樂及橋體夜景，將通車典禮氣氛推向高潮。
淡江大橋為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋，也是北台灣重大交通建設之一，未來將串聯淡水、八里交通路網，並肩負分流關渡大橋車流的重要功能，5月12日上午11時30分將正式開放車輛通行。
淡江大橋被美國媒體CNN評選為2025年全球最重要建築項目之一，跨河主橋段長920公尺、橋塔高211公尺，主跨距450公尺，橋面最寬處約70公尺，也是台灣首座公路軌道共用景觀橋。
考量日落位置與淡水河岩盤深度，橋塔設立於河道中央偏淡水側，耐震七級以上，透過單塔不對稱斜張橋設計，減少對夕陽落點的遮擋，保留淡水夕照之美。
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