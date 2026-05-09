橋梁設計融入舞者意象 雲門舞集登淡江大橋演出

雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶至今未婚，但17年來累計照顧87名安置少年，是孩子們的「園長媽媽」，她代替母職，從日常照顧到陪孩子急診、諮商，甚至到成年後的就業，從不缺席，母親節前夕，多位已自立的孩子以她最喜愛的紫色為主題為她籌辦母親節派對，讓她感動到說不出話來。

2026-05-09 11:53