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橋梁設計融入舞者意象 雲門舞集登淡江大橋演出
淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，雲門舞集也帶來專門為淡江大橋量身編排的演出作品，於橋面進行全球首演，結合橋體燈光、河景與舞蹈演出，成為晚間活動亮點之一。
演出以淡水河景、橋梁線條及淡水夕照為靈感，舞者在橋面隨著燈光秀與音樂演出，搭配淡江大橋巨大橋塔與夜景，營造壯闊氛圍，現場不少民眾拿起手機拍攝。
淡江大橋由已故國際建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）團隊操刀設計，整體橋型設計靈感除融合淡水河景與夕照，也融入雲門舞集舞者流動、延展的肢體意象，因此此次特別安排雲門舞集於橋面演出專屬作品，呼應橋梁本身的設計概念與藝術性，讓整場通車典禮除交通建設意義外，也增添濃厚藝術氛圍。
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