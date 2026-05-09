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橋梁設計融入舞者意象 雲門舞集登淡江大橋演出

聯合報／ 記者林昭彰張策／新北即時報導
雲門舞集在淡江大橋通車典禮帶來專屬編排作品，於橋面全球首演。記者林昭彰／攝影
雲門舞集在淡江大橋通車典禮帶來專屬編排作品，於橋面全球首演。記者林昭彰／攝影

淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，雲門舞集也帶來專門為淡江大橋量身編排的演出作品，於橋面進行全球首演，結合橋體燈光、河景與舞蹈演出，成為晚間活動亮點之一。

演出以淡水河景、橋梁線條及淡水夕照為靈感，舞者在橋面隨著燈光秀與音樂演出，搭配淡江大橋巨大橋塔與夜景，營造壯闊氛圍，現場不少民眾拿起手機拍攝。

淡江大橋由已故國際建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）團隊操刀設計，整體橋型設計靈感除融合淡水河景與夕照，也融入雲門舞集舞者流動、延展的肢體意象，因此此次特別安排雲門舞集於橋面演出專屬作品，呼應橋梁本身的設計概念與藝術性，讓整場通車典禮除交通建設意義外，也增添濃厚藝術氛圍。

淡江大橋 淡水河 雲門舞集

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