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淡江大橋將通車 賴總統直誇「新國際名片」：台灣的驕傲

聯合報／ 記者林昭彰張策／新北即時報導
世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」即將通車，「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日登場，總統賴清德（圖）出席，致詞時數度向所有辛苦的工程團隊說「謝謝」。中央社
世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋「淡江大橋」即將通車，「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日登場，總統賴清德（圖）出席，致詞時數度向所有辛苦的工程團隊說「謝謝」。中央社

淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，賴清德總統出席致詞，他指出淡江大橋歷經中央跨部會合作、地方政府協助及多年推動才能順利完成，不僅是台灣交通建設的重要成果，也是台灣未來新的國際名片，「這座橋是台灣的驕傲」。

賴清德表示，自己在擔任行政院長期間，有機會與時任行政院秘書長卓榮泰共同做出關鍵決定，而淡江大橋能順利完成，歷經多任總統與行政院長任內推動，包括前總統馬英九、前總統蔡英文，以及歷任行政院長陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰等人，中央跨部會合作是成功的重要原因之一。

賴清德也提到，新北市長侯友宜及市府團隊、立法院立委、地方議員與地方人士多年倡議與協助，同樣功不可沒。他並向所有參與工程的人員致意，表示「你們的參與才是這座橋能夠順利完成最重要的關鍵」。

賴清德指出，淡江大橋具有多項世界級特色，包括由普立茲克獎得主、已故建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）設計，設計靈感來自淡水河景、淡水夕照及雲門舞集舞者姿態，未來無論從陸地、河口或空中觀看，都不只是建築，而是一件藝術品。

他表示，淡江大橋也是全球跨度最長的單塔不對稱斜張橋，主橋長度達920公尺，工程難度極高，並特別感謝工信集團及所有工程團隊投入。

賴清德說，工程團隊在施工期間不斷突破、超越自己，在缺乏前例與可循經驗下完成建設，「的確令人非常感動」。

談到交通效益，賴清德表示，淡江大橋未來可改善淡水與八里交通，降低關渡大橋約30%交通量及台2線蘆竹段17%交通量，並串聯台61線，讓淡水、八里通往台北港、桃園機場及大台北都會區更加便利。

他也提到，行政院長卓榮泰正積極推動台61線未連通路段，包括新竹香山段及台南曾文溪路段，未來若全線串聯完成，台61線將成為台灣第3條縱貫高速路廊。

賴清德最後表示，淡江大橋是台灣團結合作的成果，「未來也會是台灣在國際上的另一張名片」，希望國人能從淡江大橋的興建，看見台灣持續進步與團結合作的力量。

「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日在淡江大橋主舞台盛大舉行，大批民眾共襄盛舉，位於淡水端的行控中心入夜後也點亮燈光，與大橋本體串接，展現優美線條。中央社
「感恩．美好之夜」通車典禮晚會9日在淡江大橋主舞台盛大舉行，大批民眾共襄盛舉，位於淡水端的行控中心入夜後也點亮燈光，與大橋本體串接，展現優美線條。中央社

淡江大橋 賴清德 陳建仁 卓榮泰 台灣

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