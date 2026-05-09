台菲漁業技術工作小組會議 我盼開放菲籍遠洋漁工直聘

「台菲有關促進漁業事務執法合作協定」第8次技術工作小組會議日前於馬尼拉舉行。會中我方提及，盼能推動菲律賓籍遠洋漁工的國對國直聘，並在菲律賓當地成立漁船船員訓練中心，由我方提供教材、課程等資源。

漁業署表示，本次會議就雙方合作打擊非法、未報告、不受規範（IUU）的漁撈行為、進入菲國納卯港的船隻資訊分享，以及深化海上漁業爭議事件的通報程序、雙邊漁業聯合投資、遠洋漁船直接聘僱菲籍漁工可行性等議題交換意見，並更新雙方漁業熱線聯繫資訊。另在水產養殖合作方面，雙方分享吳郭魚及虱目魚養殖技術進展及探討產業合作之可行性。

漁業署副署長林頂榮說，我方這次有提出開放菲籍遠洋漁工直聘機制的可行性，以及提昇台方漁船在納卯漁港卸漁、轉載及整補的誘因，菲方特別安排於7日至納卯港現地參訪；對於在菲國當地成立漁船船員訓練中心，雙邊都認為有可行性，也願共同研議提昇漁船進港誘因。

有關設立漁船船員訓練中心，林頂榮說，初步規畫做法是由我方提供船員訓練課程設計、教材等部分資源，讓漁工在菲律賓當地接受訓練後，再受聘台灣漁船工作。

漁業署表示，台菲雙方自2015年簽署漁業執法合作協定，並成立技術工作小組，迄今已召開8次會議，藉此平台討論各項具體措施以打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業行為，並促進海洋漁業及水產養殖等各項技術交流，未來將持續以TWG為平台，深化兩國漁業合作。