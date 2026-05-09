淡江大橋通車典禮玩創意 饒舌演出致敬工程英雄

淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，除橋體點燈及無人機展演外，活動也融入音樂表演元素，由DJ KEN LIN與跨世兄弟以Rap演出方式介紹幕後工程團隊，讓嚴肅的工程典禮增添不同氛圍。

演出以節奏感強烈的饒舌音樂將淡江大橋從規畫、設計到施工歷程融入歌詞，並向參與建設的工程人員致敬。現場民眾也跟著節奏揮手、拿手機拍攝，氣氛熱絡。

典禮主軸聚焦「工程英雄」，現場除播放幕後紀錄影片，也透過音樂與表演方式，呈現工程團隊多年投入與施工辛勞，成為晚間活動亮點之一。