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淡江大橋通車典禮 數百民眾冒雨提前卡位搶看歷史一刻

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淡江大橋將通車、機車道設計爆爭議 陳世凱稱全依法規：台灣很多都這樣

聯合報／ 記者林昭彰張策／新北即時報導
淡江大橋正式啟用前，交通部長陳世凱表示，相關交通設計皆依法規辦理，未來也將持續滾動檢討。記者林昭彰／攝影
淡江大橋正式啟用前，交通部長陳世凱表示，相關交通設計皆依法規辦理，未來也將持續滾動檢討。記者林昭彰／攝影

歷經多年規畫興建的淡江大橋今晚舉行通車典禮，交通部長陳世凱會前受訪表示，淡江大橋也是台61線快速公路起點，由於民眾對橋梁動線仍不熟悉，通車初期將由警方協助交通導引，呼籲用路人遵循現場指揮及標誌標線行駛。

近期淡江大橋機車道設計引發討論，外界關注車道寬度與安全性。陳世凱表示，相關規畫皆依照法規辦理，「台灣很多橋樑都是這樣子的規格」，未來也會持續滾動檢討。

陳世凱指出，淡江大橋是重要交通建設，也是台61線快速公路的重要節點，希望民眾正式通車後行經橋梁時，能遵循相關引導與交通規範。他說，初期將有警方協助交通疏導與指揮，提醒駕駛及騎士依照標誌、標線通行，共同維持交通安全。

談到今晚淡江大橋舉辦「感恩・美好之夜」通車典禮，陳世凱也向參與工程的相關人員致意。他表示，淡江大橋從規畫、設計到施工歷經長時間推動，背後有許多工程人員投入與堅持，「所有台灣人民都應該向這些工程英雄致敬」。

陳世凱說，交通部在正式通車前辦感恩活動，希望感謝所有參與工程的人員，讓這項重大建設能順利完成。

交通部長 陳世凱 淡江大橋

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