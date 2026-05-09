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淡江大橋通車典禮 數百民眾冒雨提前卡位搶看歷史一刻
歷經多年規畫興建的淡江大橋今晚舉行「感恩・美好之夜」通車典禮，雖然現場持續降雨，仍吸引數百名民眾提前湧入橋面等待活動開始，不少人穿著雨衣、撐傘卡位，準備觀賞晚間點燈及無人機展演，現場氣氛熱絡。
今晚活動於淡江大橋主橋段舉行，下午起陸續有民眾進場，即便天空陰雨不斷，橋面兩側仍擠滿等待人潮，警方與工作人員也提前進駐維持動線與安全秩序。由於典禮場地設置於橋面中央，不少民眾特地提早到場，希望搶得較佳觀賞位置。
淡江大橋通車典禮預計晚間6時15分開始，包含紀錄片、燈光展演、無人機演出及橋體點燈儀式。淡江大橋為全球最大跨距單塔不對稱斜張橋，也是北台灣重大交通建設之一，未來將串聯淡水、八里交通路網，肩負分流關渡大橋車流的重要功能。
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