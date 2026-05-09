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淡江大橋6亮點 陳世凱揭迷人之處：像舞者起舞

中央社／ 台北9日電

淡江大橋工程6亮點，包括採國際競圖，設計融合河口與舞者。交通部長陳世凱說，其迷人之處，不只寫下世界紀錄工程技術，當建築、音樂、舞蹈與淡水河口交會，真的像起舞的舞者。

連接淡水、八里的淡江大橋，主橋全長約920公尺，主跨達450公尺，為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋，是國內首例以國際競圖方式辦理設計的橋梁工程，由國際知名建築師札哈．哈蒂（Zaha Hadid）事務所操刀。

淡江大橋主橋段工程歷經7次流標，在2018年決標，由工信工程承攬，2019年2月開工。淡江大橋及其連絡道路建設計畫經歷2次修正，經費由最初新台幣154.3億元上修至230.38億元，將於12日上午11時30分正式通車。

交通部公路局今晚將舉辦「感恩．美好之夜」通車典禮晚會，陳世凱在臉書發文分享，淡江大橋當年國際競圖時的提案名稱為「夜半舞者靜謐時」，設計靈感源自象徵台灣文化的雲門舞集，從仰角望去，主塔像一雙合十的手，守護著淡水河口，斜張鋼索向四方伸展，也像舞者在夜色中舒展身體。

陳世凱透露，昨晚到感恩之夜的彩排現場，向辛苦的工程團隊與工作同仁致意，看見雲門舞集舞者在綿綿細雨的橋面上，隨著光影移動，「那一刻很動人。」

陳世凱認為，淡江大橋迷人的地方，不只是它寫下世界紀錄的工程技術，更是當建築、音樂、舞蹈與淡水河口交會時，它真的像一位起舞的舞者。

「今晚，是屬於淡江大橋工程團隊的感恩之夜。」陳世凱表示，謝謝所有讓這座橋一步一步走到今天的人員，也希望今晚天氣平安順利；他也邀請民眾一起到現場，感受淡江大橋最美的一夜。

根據交通部公路局報告，淡江大橋工程有6大亮點，包括主橋塔高達211公尺，採複雜3D曲面設計；採國際競圖，設計融合河口與舞者；7級強震可維持通行，設有HFR（液態黏滯性阻尼器）等多項隔減震設施；沿橋面布設景觀燈柱，往主橋塔處漸進式變換角度，呈現舞者律動姿態；使用年限達120年。

亮點也包含淡江大橋兼容綠色運輸及人本交通，除了5公尺寬自行車及人行道外，汽、機車道實體分隔，並預留未來輕軌路廊，現階段規劃作為公車專用道。

淡江大橋 淡水 八里 陳世凱

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