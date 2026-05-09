彈性育嬰假逾1.8萬筆申請 男性人數4月成長近5成

以日申請育嬰留停今年上路，根據勞動部統計，申請人數持續攀升，累計突破1萬8000筆；且4月數據顯示，男性申請人數1916人，較3月1281人成長近50%，有利男性參與育兒。

勞動部今天發布新聞稿指出，「以日申請育嬰留停」新制今年上路，只要育有3歲以下子女勞工，可申請兩年育嬰留停，其中，以「日」為單位申請合併不超過30日，期間仍有8成薪資補貼。

勞動部表示，新制今年上路後，申請機制成效卓越，不僅申請人數持續攀升，男性參與育兒比例更大幅提升。

根據勞動部統計，截至4月止，育嬰留停以日申請累計筆數計1萬8408筆，占育嬰留停津貼總申請筆數4萬6798筆的39.3%，也就是近4成案件為以日申請，顯示彈性化新制對於育兒家庭確有幫助。

統計顯示，4月份以日申請彈性育嬰留停男女合計人數為3904人，較3月2582人成長51.2%，占總申請人數比重也由3月的20.7%成長至40.2%。

勞動部分析，4月男性申辦以日申請育嬰留停比例為49.1%，雖在比例上較3月49.6%略為減少，但男性申請人數1916人仍較3月1281人成長近50%。

勞動部也補充說明，從目前數據觀察，114年男性整體申請比例為27.8%，新制上路證實制度越彈性，越有利男性參與育兒照顧。

勞動部表示，目前正規劃提高彈性育嬰留停以日申請所適用子女年齡，也正擴大研議檢討整體法規與制度，提出更優化作法。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，規劃相關措施時必須就有育兒需求勞工、企業端及職場上代理職務同事等不同面向的層面，作整體政策檢討思考，尤其是配套規劃。