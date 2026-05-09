誰家的孩子不見了？北捷藍線赫見蛇逛大街 動保處開放飼主認領

捷運板南線一部列車昨日晚間被發現寵物蛇，北捷立即通報台北市動物保護處，後續依法將對飼主裁處1500元。動保處指出，今天在官網公告飼主認領至18日，19日上午10時起開放認養。

有民眾在Threads發文，「誰家的蛇走失在捷運藍線？他已經在昆陽先下車囉」，並分享蛇在博愛座上的影片。貼文一出，網友直呼「他花紋超美的，一定是某人家的孩子」、「寵物蛇其實很乖」、「這隻看起來不便宜」，也有人認為「飼主真的欠罰欸」、「希望不是惡意棄養」、「怎麼會有人遺留蛇在捷運上」、「鼠類偵防官來了」。

台北捷運公司表示，昨日晚間6時40分南港展覽館站保全人員接獲熱心旅客反映，往頂埔方向一部列車上有寵物蛇，保全人員隨即上車處理及警戒，在昆陽站將蛇帶下車。

北捷說，依旅客須知規定，旅客攜帶寵物搭乘捷運，須裝籠、裝箱並妥善包裝完固。該案將對飼主依大眾捷運法第50條第1項第8款「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內」，裁處1500元罰鍰。北捷每日運量逾200萬人次，相關規定是在維護旅客安全、乘車秩序，請旅客務必遵守，共同維護安全乘車環境。

動保處指出，曾接獲通報民眾遺留寵物在捷運車廂，皆有安置在箱籠裏，第1次接到動物在車廂逃逸需救援的案件。經研判，該蛇隻為寵物蛇「王蛇」，屬無毒蛇種；已於今日公告在動保處官網「收容救援」專區，認領至5月18日，期間如無飼主出面認領，將自19日起開放民眾認養。

動保處無主遊蕩野生動物收容公告，認領人（飼主）須詳述旨揭動物的外觀或生理特徵、遺失時間與地點等並檢具照片或相關文件資料等足供證明所有權的資料；認領人（飼主）須支付自公告日起每日200元動物飼養管理費。

公告5月18日期滿，19日上午10時開放認養，認養者需於認養時出示台北e大線上課程「環境教育」寵物基本健康常識、寵物臨終關懷、動物保護法簡介及案例分享（上）（下）任2堂完課證明、身分證影本，並請自備動物運輸用容器，認養者需同意動保處後續追蹤訪視。

動保處表示，依動保法第14條規定，公告期滿無人認領，動保處將另擇適當方式處理。

台北市立動物園介紹，王蛇是蛇類之王，王蛇屬的蛇類會以小型哺乳動物、鳥類、鳥蛋、蛙類、蜥蜴和其他蛇類為食，也會吞食同種類的王蛇，平常都是單獨飼養，要將兩隻王蛇放在一起交配、繁殖，技術上必須非常小心掌握，才不會發生兩條蛇互相吞食的情形。不具毒性的王蛇具有對抗出血毒液的免疫能力，所以經常以響尾蛇亞科的毒蛇為食。