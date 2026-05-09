A、B型流感及新冠三合一快篩月底將鋪貨 食藥署籲：症狀加劇仍應就醫

目前民眾如出現類流感症狀，可至藥局或超商等購買新冠快篩，確認是否感染新冠，但即使排除新冠感染，也無法確認是否感染流感。衛福部去年核准「新冠肺炎及A、B型流感病毒抗原」三合一快篩，藥師公會發言人黃彥儒指出，根據最新資訊，該款快篩近期陸續完成藥物仿單等申請程序，預計5月底開始可鋪貨至藥局，民眾出現高燒等症狀時，可至藥局購買，如篩出陽性可儘早就醫取得治療用藥。

「這是分級醫療的好處。」黃彥儒指出，過去市面上只有新冠家用快篩，民眾除感冒症狀外，出現高燒、意識不清等情況時，會想到至藥局購買新冠家用快篩，但即使排除新冠肺炎，也無法排除流感感染，三合一快篩試劑相對便民，預期民眾反應正向，可同時檢驗A、B型流感及新冠病毒，確認嚴重時可盡快就醫，取得新冠治療用藥或抗流感藥物治療。

衛福部食藥署指出，為確保快篩試劑的安全性、有效性及檢測精準度，食藥署參考國際標準，訂有「流感病毒抗原快篩」及「新型冠狀病毒抗原」等技術基準，以及「家用體外診斷醫療器材查驗登記須知」進行把關，已於去年11月核准家用版「新冠肺炎及A、B型流感病毒抗原」三合一快篩試劑醫療器材許可證。

食藥署指出，於審核時除要求產品必須具備敏感性與特異性等效能外，針對「家用試劑」更要求業者必需驗證一般民眾在無需醫事人員指導下，僅參考說明書就能正確採檢並讀取結果，確保產品在居家使用時，能達到預期的監測品質。提醒民眾，快篩試劑是初步篩檢的輔助工具，若有症狀持續加重，仍應儘速就醫，由醫師依據臨床症狀與接觸史進行診斷，以掌握黃金治療期。