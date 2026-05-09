國內油價下周續凍漲 累計凍漲吸收142億元

國內油價繼續凍漲。中油9日宣布，自下周一（11日）凌晨零時起至5月17日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，油價連續凍漲進入第6周。依據浮動油價機制與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油表示，自開戰後至5月10日止，汽、柴油合計吸收金額約141.8億元。

國內油價維持92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

中油說明油價凍漲原因，中東情勢未見明朗，不確定性高，油價持續不穩定。考量亞鄰國家補貼仍高，為照顧國內民生與平穩物價，5月11日至5月17日中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收2.6元及4.2元，吸收幅度較上周略為縮小。

中油表示，自2月28日美伊戰爭爆發起，至5月10日止，依據浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，預估汽、柴油合計吸收金額約141.8億元。