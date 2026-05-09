母親節慶祝活動 呂建德：衛福部改組另設婦女保護司強調兩性分工

明天是母親節，衛福部今天提前舉辦母親節慶祝活動，於松菸誠品電影院選映探討家庭關係的兩部電影「姊姊」、「我家的事」。現行婦女政策，由衛福部社會及家庭署主管，衛福部政務次長呂建德致詞時提到，衛福部組改討論中，已將婦女政策移出社家署，另設婦女及保護司，其主要考量為強調家庭工作不該女性獨扛，應由兩性共同推動，政府會將此政策「作為重要指針」。

衛福部將婦女業務「移至另一個司」，主要是為強調家庭工作不該只由女性負責，應由兩性共同推動。呂建德指出，將以這樣的家庭政策作為重要指針（指方向），而目前政府也已推動0至6歲國家一起養，未來政策將著重於設置非營利幼兒園、布建公共托嬰資源，今年一月起長照3.0正式實施，投入1153億元，也是期待透過政府投入，減輕家庭照顧者負擔，「這是政府應該要做的。」

呂建德指出，政府將提高托育量能，結合準公共機制擴大平價托育服務，並布建臨時托育媒合平台，並積極推動長照10年計畫3.0，持續強化醫照整合服務與照顧資源布建，建構完善的老幼照顧支持體系，盼成為家庭最有力的後盾。

衛福部指出，今年聯合國婦女地位委員會以「女性和平、正義與健全的司法」為優先主題，凸顯性別平等不僅為國際倡議與公共政策核心價值，更應落實於家庭日常生活中，本次母親節慶祝活動選映影片，透過女性生命歷程與家庭互動，呈現家庭中習以為常的性別分工與角色期待，引導觀眾思考照顧、責任與成長，再家庭中的多元樣貌。

衛福部指出，盼藉由細膩溫暖的影像敘事，讓觀眾重新看見家庭成員間未曾言說，卻始終存在的牽掛與陪伴，並進一步反思家務分工如何影響家庭關係連結，盼透過本次活動促進跨世代對話與理解，讓性別平權觀念落實於家庭日常。