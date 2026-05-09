快訊

8旬前立委曾蔡美佐在家被毆骨裂 北港朝天宮董座兒蔡晉財遭聲押

獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

收買格陵蘭？神秘男開600萬元誘簽加入美國請願書 警方出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

母親節慶祝活動 呂建德：衛福部改組另設婦女保護司強調兩性分工

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部政務次長呂建德致詞時提到，衛福部組改討論中，已將婦女政策移出社家署，另設婦女及保護司，其主要考量為強調家庭工作不該女性獨扛，應由兩性共同推動。記者林琮恩／攝影
衛福部政務次長呂建德致詞時提到，衛福部組改討論中，已將婦女政策移出社家署，另設婦女及保護司，其主要考量為強調家庭工作不該女性獨扛，應由兩性共同推動。記者林琮恩／攝影

明天是母親節衛福部今天提前舉辦母親節慶祝活動，於松菸誠品電影院選映探討家庭關係的兩部電影「姊姊」、「我家的事」。現行婦女政策，由衛福部社會及家庭署主管，衛福部政務次長呂建德致詞時提到，衛福部組改討論中，已將婦女政策移出社家署，另設婦女及保護司，其主要考量為強調家庭工作不該女性獨扛，應由兩性共同推動，政府會將此政策「作為重要指針」。

衛福部將婦女業務「移至另一個司」，主要是為強調家庭工作不該只由女性負責，應由兩性共同推動。呂建德指出，將以這樣的家庭政策作為重要指針（指方向），而目前政府也已推動0至6歲國家一起養，未來政策將著重於設置非營利幼兒園、布建公共托嬰資源，今年一月起長照3.0正式實施，投入1153億元，也是期待透過政府投入，減輕家庭照顧者負擔，「這是政府應該要做的。」

呂建德指出，政府將提高托育量能，結合準公共機制擴大平價托育服務，並布建臨時托育媒合平台，並積極推動長照10年計畫3.0，持續強化醫照整合服務與照顧資源布建，建構完善的老幼照顧支持體系，盼成為家庭最有力的後盾。

衛福部指出，今年聯合國婦女地位委員會以「女性和平、正義與健全的司法」為優先主題，凸顯性別平等不僅為國際倡議與公共政策核心價值，更應落實於家庭日常生活中，本次母親節慶祝活動選映影片，透過女性生命歷程與家庭互動，呈現家庭中習以為常的性別分工與角色期待，引導觀眾思考照顧、責任與成長，再家庭中的多元樣貌。

衛福部指出，盼藉由細膩溫暖的影像敘事，讓觀眾重新看見家庭成員間未曾言說，卻始終存在的牽掛與陪伴，並進一步反思家務分工如何影響家庭關係連結，盼透過本次活動促進跨世代對話與理解，讓性別平權觀念落實於家庭日常。

衛福部 母親節 呂建德

延伸閱讀

台灣年均總工時達2030小時 勞團籲修法提高有薪休假

高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

監委指逾9成女性肺癌患者不吸菸 衛福部須加強應對

母親節沒有蛋糕和大餐 長照媽媽守病榻顧植物人兒惹鼻酸

相關新聞

國內油價下周續凍漲 累計凍漲吸收142億元

國內油價繼續凍漲。中油9日宣布，自下周一（11日）凌晨零時起至5月17日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，油價連續凍漲進入第6周。依據浮動油價機制與配合政策啟動美伊戰爭專案平穩機制，中油表示，自開戰後至5月10日止，汽、柴油合計吸收金額約141.8億元。

1滴血驗50種癌？抽血驗癌爆紅 醫示警：忽略傳統篩檢反而危險

重症科醫師黃軒今天（9日）在臉書發文指出，他閱讀美國醫學會（AMA）旗下的醫學期刊平台刊登的相關文章後，整理目前備受關注的「多癌種早期偵測（MCED）」血液檢測趨勢，並提醒民眾應理性看待其臨床價值。

從日常照顧、就醫、陪伴不曾缺席 她58歲未婚卻有87個兒子

雲林家扶中心希望學園58歲園長林香伶至今未婚，但17年來累計照顧87名安置少年，是孩子們的「園長媽媽」，她代替母職，從日常照顧到陪孩子急診、諮商，甚至到成年後的就業，從不缺席，母親節前夕，多位已自立的孩子以她最喜愛的紫色為主題為她籌辦母親節派對，讓她感動到說不出話來。

回收6萬餘罐 紐西蘭「a2牛奶」輸美產品摻致病毒素…食藥署曝我國未輸入

經濟部國貿局資訊指出，近期紐西蘭嬰兒配方奶粉業者「a2牛奶」召回三批由乳品加工廠「Synlait」生產，供應美國的「a2 Platinum」嬰兒配方奶粉，懷疑該批配方奶粉摻有「蠟樣芽孢桿菌毒素」。對此，衛福部食藥署食品組組長許朝凱說，食藥署經外電報導獲悉訊息後，立即查詢邊境輸入情形，確認召回產品及相關批次，均無申請查驗紀錄，也就是產品並未輸入我國。

健保費明年確定不漲 石崇良：後年要看財務預估該漲時候就要漲

依健保署最新財估，截至今年4月底歷年保險收支累計結餘2012億元，約當2.8個月保險給付支出，預估明後年健保安全準備均有逾1個月保險給付支出，逼近法定1個月安全水位，是否將要調漲。衛福部長石崇良說，短期而言不需要調整費率，「明年一定不需要調整費率」，後年就需要更新的財務分析，希望健保財務健全，會爭取任何經費挹注。

誰家的孩子不見了？北捷藍線赫見蛇逛大街 動保處開放飼主認領

捷運板南線一部列車昨日晚間被發現寵物蛇，北捷立即通報台北市動物保護處，後續依法將對飼主裁處1500元。動保處指出，今天在官網公告飼主認領至18日，19日上午10時起開放認養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。