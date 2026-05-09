發炎性腸道疾病年輕化 美女主持人30多歲發病每天血便30次仍強撐工作

為響應國際發炎性腸道疾病日（IBD Day）台灣發炎性腸道疾病學會、腸治久安協會及全民健康基金會舉辦「大手牽小手」為主題舉辦關懷活動。腸治久安協會理事長林姮均分享，她14年前開始斷續出現腹痛、血便症狀，歷經半年就醫才確診為潰瘍性結腸炎，並在病情不穩定情況下備孕並生下孩子，鼓勵病友「實際情況沒有原先所想的可怕」。

發炎性腸道疾病（IBD）好發於青壯年，近年更有年輕化趨勢。患者常面臨高額藥費與反覆發作的雙重壓力。 腸治久安協會期盼透過每年「IBD Day 」舉辦，讓大眾能理解那些臉色蒼白、頻繁進出廁所、或因類固醇治療導致外型改變的病友。透過社會各界的理解與支持，讓每一位患者都能在「大手」的陪伴下，更自在地走回正常生活的軌道。

林姮均為職業活動主職人，她說，在台上須以亮麗外貿、穩健台風完成各項任務，背後卻因IBD影響而有難言之隱，她在30多歲時發病，當時每天排血便二、三十次，即使體力虛弱仍須強撐精神主持活動，每次都很擔心主持到一半需要如廁，「所幸每次都能撐到結束再趕往廁所」；懷孕期間，病情正處不穩定階段，一度擔心無法順利撐過孕期，所幸最終醫師調整藥物，最終順利產下孩子。

林姮均參與病友會已超過10年，接任病友會理事長後，致力讓台灣的治療可以與世界準則接軌，爭取進階藥物，如生物製劑、小分子藥物等健保給付延長使用，以降低中斷治療導致復發的風險。她表示，每一次復發，身體都必須承受極大的痛苦，若能維持更長時間的穩定治療、累積體力，才能走更長遠的人生道路。

現年45歲資深病友陳先生分享，他與克隆氏症纏鬥20年，在病況不穩時，劇烈腹痛與頻繁血便讓他隨時可能暈倒，幾乎每小時都得跑廁所。曾因頻繁請假而被要求離職的他，在透過生物製劑治療穩定病情後，終於能回歸正常生活，他以「過來人」身分鼓勵病友「傾聽身體給你的訊息，量力而為過好每一天，讓笑的記憶點多過躺在床上挨痛打滾的。」